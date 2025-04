„Без страдание, заедно“ — последният полет на загиналото семейство над река Хъдсън

М ерси Кампруби Монтал, нейният съпруг Агустин Ескобар и трите им деца загинаха, когато хеликоптерът, с който летели, падна в река Хъдсън, Ню Йорк, в четвъртък.

При трагедията загина и пилотът Шон Джонсън. Братът на Мерси — Жоан Кампруби, отдаде почит на семейството, като заяви, че те са си отишли „без страдание“ и хвърли цветя във водите на реката в тяхна памет.

„Като семейство искаме да пазим и почитаме тяхното щастие и усмивка завинаги“, допълни той.

Едно от децата, Мерцедес, е трябвало да отпразнува деветия си рожден ден в петък — ден след катастрофата. Другите деца са четиригодишният Виктор и 10-годишният Агустин.

В събота Жоан Кампруби каза пред репортери: „Ние никога няма да ви забравим. И ще поддържаме усмивката ви жива всеки ден от живота си. Това, според мен, е най-голямото наследство, което можем да оставим.“

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс се присъедини към г-н Кампруби, за да хвърли цветя във водата и изрази съжаление, че „това, което е трябвало да бъде щастлива ваканция, се е превърнало в невъобразима трагедия“. Той също така отдаде почит на пилота Шон Джонсън, бивш военноморски тюлен на САЩ, но отбеляза, че „никакви думи не могат да запълнят празнотата, загубата“, която преживяват близките.

