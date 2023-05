Невиждано: Водата в Канале Гранде във Венеция позеленя (ВИДЕО)

П олицията в италианския град Венеция разследва как се е появило фосфоресциращо зелено петно, забелязано днес в прочутия Канал гранде в града, предаде Асошиейтед прес.

Губернаторът на административния регион Венето Лука Зая публикува в социалните медии снимка на зеленото петно близо до сводестия мост Риалто. За появата на оцветяването са съобщили граждани.

В социалните медии бяха публикувани и други снимки на ярко зелено петно по протежение на насип, близо до който има много ресторанти.

🔵La chiazza verde fosforescente nel #CanalGrande di #Venezia. Si tratterebbe di liquido tracciante, usato per verificare le perdite di acqua nelle tubature, innocuo per la salute, spiega la @poliziadistato. Ancora ignota la causa. Al momento non ci sono rivendicazioni. pic.twitter.com/sP0bf2b22i