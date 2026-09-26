Заплаха за петрола: Саудитска Арабия алармира за блокирани търговски пътища в Близкия изток

С аудитска Арабия разкритикува пропуските на международната общност по отношение на сигурността в Персийския залив, като подчерта, че стабилността в района е от решаващо значение за глобалната енергийна сигурност, предаде Франс прес.

"Стабилността на този жизненоважен район е пряко свързана с глобалната енергийна сигурност", заяви саудитският външен министър Фaйсал бин Фархан Ал Сауд пред Общото събрание на ООН. Той посочи, че международната общност е допуснала "пропуски в моменти, когато е трябвало да поеме отговорност".

Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan urged countries at the UN General Assembly to condemn Houthi attacks that threaten shipping in the Red Sea and the Bab Al Mandeb Strait, while calling for a political settlement to Yemen’s war. pic.twitter.com/2I5YtVm5hJ — The National (@TheNationalNews) September 26, 2026

Войната в Близкия изток, започнала през февруари с израелско-американска атака срещу Иран, сериозно разтърси световната икономика, до голяма степен заради ограниченията, наложени от Техеран в стратегическия Ормузки проток, отбелязва АФП.

Саудитска Арабия и съседните ѝ държави от Персийския залив многократно станаха мишена на ирански дронове и ракети по време на войната между САЩ и Иран.

Саудитска Арабия, която е най-големият износител на суров петрол в света, сега е изправена и пред заплахи за корабоплаването в протока Баб ел Мандеб, където подкрепяните от Иран йеменски хуси блокират саудитски кораби и атакуват петролни съоръжения по крайбрежието на Червено море.

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"Защитата на международното корабоплаване и веригите за доставки е споделена отговорност, която изисква сериозно международно сътрудничество", заяви саудитският външен министър, визирайки двата протока, както и Аденския залив и Червено море.

Наскоро хусите поеха контрола над цялото западно крайбрежие на Йемен по протежението на Червено море, засилвайки позициите си в района на протока Баб ел Мандеб, който свързва Азия с Европа чрез Суецкия канал.