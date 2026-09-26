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Заплаха за петрола: Саудитска Арабия алармира за блокирани търговски пътища в Близкия изток

Външният министър Файсал бин Фархан Ал Сауд предупреди от трибуната на ООН, че сигурността на корабоплаването е пряко свързана със световните енергийни доставки

26 септември 2026, 22:49
Заплаха за петрола: Саудитска Арабия алармира за блокирани търговски пътища в Близкия изток
Саудитският външен министър Фaйсал бин Фархан Ал Сауд говори пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк   
Източник: АР/БТА

С аудитска Арабия разкритикува пропуските на международната общност по отношение на сигурността в Персийския залив, като подчерта, че стабилността в района е от решаващо значение за глобалната енергийна сигурност, предаде Франс прес.

"Стабилността на този жизненоважен район е пряко свързана с глобалната енергийна сигурност", заяви саудитският външен министър Фaйсал бин Фархан Ал Сауд пред Общото събрание на ООН. Той посочи, че международната общност е допуснала "пропуски в моменти, когато е трябвало да поеме отговорност".

Войната в Близкия изток, започнала през февруари с израелско-американска атака срещу Иран, сериозно разтърси световната икономика, до голяма степен заради ограниченията, наложени от Техеран в стратегическия Ормузки проток, отбелязва АФП.

Саудитска Арабия и съседните ѝ държави от Персийския залив многократно станаха мишена на ирански дронове и ракети по време на войната между САЩ и Иран.

Саудитска Арабия, която е най-големият износител на суров петрол в света, сега е изправена и пред заплахи за корабоплаването в протока Баб ел Мандеб, където подкрепяните от Иран йеменски хуси блокират саудитски кораби и атакуват петролни съоръжения по крайбрежието на Червено море.

Арабските страни: Иран трябва да бъде спрян

"Защитата на международното корабоплаване и веригите за доставки е споделена отговорност, която изисква сериозно международно сътрудничество", заяви саудитският външен министър, визирайки двата протока, както и Аденския залив и Червено море.

Наскоро хусите поеха контрола над цялото западно крайбрежие на Йемен по протежението на Червено море, засилвайки позициите си в района на протока Баб ел Мандеб, който свързва Азия с Европа чрез Суецкия канал.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
Саудитска Арабия Персийски залив Енергийна сигурност Иран Хуси Корабоплаване Баб ел Мандеб
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