Ганц заплаши Нетаняху: Ако изберете пътя на фанатиците ще бъдем принудени да напуснем

Ч ленът на израелския военновременен кабинет Бени Ганц заплаши, че ще напусне правителството, ако до 8 юни не бъде приет нов военен план, предаде Асошиейтед прес.

Ганц поиска от израелския премиер Бенямин Нетаняху да се ангажира със съгласувано виждане за конфликта в Газа, в което да се посочва кой може да управлява територията след войната с палестинското радикално движение "Хамас", посочва Ройтерс.

На пресконференция Ганц каза, че иска военният кабинет да състави нов план до 8 юни. Той предупреди, че ако дотогава очакванията му не бъдат удовлетворени, ще оттегли своята центристка партия от извънредното правителство на премиера консерватор.

Военният министър на Израел се противопостави на плановете на Нетаняху за следвоенна Газа

"Ако изберете пътя на фанатиците и поведете цялата нация към пропастта, ще бъдем принудени да напуснем правителството", заяви Ганц.

АП отбелязва, че евентуално оттегляне на партията на Ганц ще направи министър-председателя Нетаняху по-зависим от крайнодесните му съюзници. Агенцията подчертава, че отправеното днес от Ганц предупреждение ще задълбочи разногласията в ръководството на Израел над седем месеца след началото на войната, в която той все още не е постигнал заявените си цели да ликвидира "Хамас" и да върне десетки заложници, отвлечени при нападението на 7 октомври миналата година.

Ганц изложи план от шест точки, който включва връщането у дома на десетки заложници, прекратяване на управлението на "Хамас", демилитаризиране на ивицата Газа и създаване на международна администрация по гражданските въпроси, като подкрепя също усилията за нормализиране на отношенията със Саудитска Арабия.

