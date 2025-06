„Белият лебед“ на войната: Русия впряга мощта на Ту-160М

Н а фона на нарастващия натиск върху руската стратегическа авиация, Ту-160М, модернизираният вариант на свръхзвуковия бомбардировач с променлива геометрия на крилата, се утвърждава като ключов елемент в ядреното и конвенционално възпиране на Москва. След успешни украински удари по бази с Ту-95 и други остарели типове, Кремъл насочва усилия към възстановяване и разширяване на флотилията от “Бели лебеди”, въпреки високите разходи и производствени затруднения. С впечатляваща скорост, обсег и товароносимост, съчетани с модернизирана електроника и въоръжение, Ту-160М се превръща в основна надежда за поддържане на въздушната мощ на Русия в условията на продължаваща война и технологично изоставане спрямо Запада.

Руският бомбардировач Ту-160М “Бял лебед” – модернизиран свръхзвуков стратегически бомбардировач с променлива геометрия на крилата - в момента е единственият подобен самолет в производство в Русия и се очаква да заеме все по-важна роля, след като украински дронови удари повредиха други типове бомбардировачи, пише National Security Journal (NSJ) .

Със скорост от над Мах 2, обсег от 12 300 километра и товароносимост от 40 000 кг (включително ядрени и конвенционални крилати ракети), Ту-160М представлява най-съвременния действащ бомбардировач на Русия.

Макар Русия да планира да произведе 50 нови Ту-160М2 и да модернизира съществуващата малка флотилия (около 13 действащи машини), производството е бавно и скъпо, което означава, че пълното възстановяване на стратегическите ѝ въздушни сили ще отнеме години.

“Туполев” Ту-160М, известен още като “Бял лебед” (с кодово име на НАТО: Blackjack), в момента е единственият руски стратегически бомбардировач, който остава в серийно производство.

Създаден от Съветския съюз в отговор на американския B-1 Lancer, Ту-160 е свръхзвуков бомбардировач с променлива геометрия на крилата, способен да развива скорост над Мах 2.

След като украинската операция “Паяжина” унищожи редица руски стратегически бомбардировачи, Ту-160 вероятно ще поеме водеща роля в стратегическия авиационен арсенал на Русия, за да компенсира загубите.

Разработката на Ту-160 започва през 70-те години като отговор на американския B-1B Lancer. Съветският съюз се стреми да създаде свръхзвуков бомбардировач, способен да навлезе дълбоко в територията на врага с висока скорост и на голяма височина, носейки както конвенционално, така и ядрено въоръжение.

Конкурсът за проектиране започва през 1972 г., като в крайна сметка проектът на Конструкторско бюро “Туполев” печели поръчката.

Ту-160 извършва първия си полет на 18 декември 1981 г. и влиза на въоръжение през април 1987 г. Това е последният стратегически бомбардировач, проектиран за съветските ВВС преди разпадането на Съветския съюз. Производството продължава до 1992 г., като са построени общо 36 самолета.

След разпадането на СССР флотилията е разделена между Русия и Украйна. Русия в крайна сметка придобива повечето от украинските машини и унищожава останалите съгласно споразумението "Нън-Лугар" (Nunn–Lugar) за съкращаване на заплахите.

Ту-160М е най-големият и най-тежък боен самолет в света, както и най-бързият действащ бомбардировач. Системата за променлива геометрия на крилата позволява оптимална аеродинамична ефективност при различни скорости и височини.

Екипажът се състои от четирима души:

Дължината на самолета е 54,1 м, размахът на крилата е 54,7 м при напълно разгънати крила и 35,6 м при прибрани. Височината е 12,8 м, а максималното излетно тегло достига 275 тона.

Самолетът се задвижва от четири турбовентилаторни двигателя с форсаж (компонент, вид допълнително оборудване, присъстващ в някои реактивни двигатели, най-вече в тези, използвани във военни и свръхзвукови самолети - бел.ред.) Kuznetsov NK-32, които му позволяват да развива максимална скорост от Мах 2.05 (2 220 км/ч). Максималният му обсег е 12 300 км, а таванът на полета: 16 000 м. Въоръжението му може да достигне 40 тона и включва ядрени и конвенционални бомби, както и крилати ракети.

Програмата за модернизация на Ту-160М започва в началото на 2000-те години и се фокусира върху подобрения в авиониката, навигационните системи и радиоелектронната защита. Първият модернизиран Ту-160М е доставен през декември 2014 г. Включени са нови двигатели - усъвършенствани NK-32-02, които предлагат по-добра горивна ефективност и производителност.

Авиониката е значително подобрена с нови радари, навигационни и комуникационни системи. Увеличена е способността за оцеляване в среда с враждебни средства за ПВО чрез модерни средства за радиоелектронна борба. Освен това оръжейната система е обновена, за да може да използва съвременни управляеми боеприпаси и крилати ракети.

През януари 2022 г. новопостроен Ту-160М2 (допълнително усъвършенстван вариант) извърши първия си изпитателен полет, с което бе подновено серийното производство. Русия планира да произведе 50 нови Ту-160М2 и да модернизира 16 съществуващи самолета. През 2024 г. Въздушно-космическите сили на Русия получиха първите четири новопроизведени бомбардировача Ту-160М, с което оперативната флотилия достига около 13 машини.

