"Злоупотреба с власт": Белият дом обвини съдиите, блокиращи решения на Тръмп

Б елият дом обвини съдиите, блокиращи някои от решенията на Доналд Тръмп, че „злоупотребяват с властта си“ и „осуетяват волята на народа“, предаде Франс прес.

„Ще спазваме закона в съдилищата“, увери говорителката Карълайн Левит по време на брифинг, преди да заяви, че Белият дом ще продължи да „използва всички правни средства за защита, за да отмени в крайна сметка тези извънредни забрани“.

Тези коментари бяха направени ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди „силно политизираните съдии“ в страната.

