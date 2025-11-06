Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може би работи по план, заедно с Китай и Русия, за премахване на ядрените оръжия, без да предоставя подробности, съобщи "Ройтерс".

Президентът на САЩ ще разговаря с Путин и Си за ядреното разоръжаване

"Преработихме ядрената си програма - ние сме ядрената сила номер едно, което не ми се иска да призная, защото е толкова ужасно", каза Тръмп по време на реч на Американския бизнес форум в Маями.

"Русия е втора. Китай остава на трето място, но ще ни настигнат в рамките на четири или пет години", добави той.

Тръмп: Каза ли Медведев от Русия ядрени?

"Може би трите страни работим по план за премахване на ядрените оръжия. Ще видим дали това ще проработи", отбеляза американският президент.