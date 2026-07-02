Параноя в Кремъл: Армия от 800 бодигарда пази Владимир Путин

Владимир Путин е увеличил броя на служителите, отговорни за личната му охрана, на повече от 800 души, съобщава английското издание The Telegraph.

Руският президент, за когото се твърди, че е станал по-параноичен за безопасността си през последните месеци, е наредил увеличението в централния апарат на Федералната служба за охрана (ФСО), според проект на указ, който влезе в сила от сряда.

Това е четвъртият път, в който Путин нарежда увеличение, откакто започна пълномащабната си инвазия в Украйна. ФСО отговаря за опазването на високопоставени членове на правителството, по-специално на руския президент, но също така и на неговото семейство и близкия му кръг от длъжностни лица, като например министър-председателя.

Нейните служители охраняват резиденциите на Путин и го придружават при пътувания, като същевременно управляват държавните комуникации и проучват общественото мнение за руския президент. Те също така са упълномощени да провеждат „мерки за информационна война“.

Смята се, че цялата структура включва повече от 50 000 служители. Според новия указ лимитът за централния персонал – звеното, което е пряко отговорно за сигурността на Путин – ще бъде увеличен от 785 на 812 служители.

Преди инвазията числеността на централния офис на ФСО не беше увеличавана в продължение на почти 13 години. През 2010 г. служителите са били със 100 по-малко, отколкото днес.

Руски независими медии проследяват нарастващото влияние на ФСО по време на войната и трансформирането ѝ в една от най-могъщите структури, опериращи в Кремъл.

От началото на тази година службата прилага все по-строги протоколи, подтиквана от ескалиращите заплахи от дронове с голям обсег и опасения от потенциален преврат или покушение, сочат оценки на европейското разузнаване.

На служителите, работещи в непосредствена близост до Путин, според съобщенията е забранено да използват мобилни телефони или други свързани с интернет устройства, както и да ползват обществен транспорт. В домовете им също така са инсталирани системи за сигурност.

Дори ръчните часовници са попаднали в черния списък, като на официалните лица е наредено да ги свалят в присъствието на Путин от средата на април насам, според източник, говорил пред Telegram канала „Можем объяснить“.

Службата във ФСО се е доказала като трамплин към елита на Кремъл. Тя служи като доверен резерв от лоялисти за роли в регионалното управление и други висши позиции.

Алексей Дюмин, бивш бодигард на Путин, се издигна от личната охрана на президента до ръководител на Силите за специални операции, а след това и до заместник-министър на отбраната през 2010-те години. От 2024 г. той заема поста секретар на Държавния съвет.

Въпреки това ФСО невинаги е била известна с безупречните си протоколи. През 2024 г. журналисти от Le Monde успяха да проследят движенията на руския президент, използвайки данни от Strava от публични профили на служители на ФСО. Маршрутите, регистрирани от бодигардовете на Путин в приложението за бягане и фитнес проследяване, свързаха президента с два луксозни имота, чиято собственост той отричаше: дворец на брега на Черно море и пищна вила (дача) в Карелия.

Те разкриха също така и придвижванията на охраната преди строго секретната среща в Благовещенск с Ким Чен Ун и дипломатически срещи с други световни лидери.