Свят

Параноя в Кремъл: Армия от 800 бодигарда пази Владимир Путин

Руският президент, за когото се твърди, че е станал по-параноичен за безопасността си през последните месеци, е наредил увеличението в централния апарат на Федералната служба за охрана (ФСО)

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 юли 2026, 10:20
Параноя в Кремъл: Армия от 800 бодигарда пази Владимир Путин
Владимир Путин   
Източник: БТА/AP

Владимир Путин е увеличил броя на служителите, отговорни за личната му охрана, на повече от 800 души, съобщава английското издание The Telegraph.

Руският президент, за когото се твърди, че е станал по-параноичен за безопасността си през последните месеци, е наредил увеличението в централния апарат на Федералната служба за охрана (ФСО), според проект на указ, който влезе в сила от сряда.

Това е четвъртият път, в който Путин нарежда увеличение, откакто започна пълномащабната си инвазия в Украйна. ФСО отговаря за опазването на високопоставени членове на правителството, по-специално на руския президент, но също така и на неговото семейство и близкия му кръг от длъжностни лица, като например министър-председателя.

Нейните служители охраняват резиденциите на Путин и го придружават при пътувания, като същевременно управляват държавните комуникации и проучват общественото мнение за руския президент. Те също така са упълномощени да провеждат „мерки за информационна война“.

Смята се, че цялата структура включва повече от 50 000 служители. Според новия указ лимитът за централния персонал – звеното, което е пряко отговорно за сигурността на Путин – ще бъде увеличен от 785 на 812 служители.

Преди инвазията числеността на централния офис на ФСО не беше увеличавана в продължение на почти 13 години. През 2010 г. служителите са били със 100 по-малко, отколкото днес.

Руски независими медии проследяват нарастващото влияние на ФСО по време на войната и трансформирането ѝ в една от най-могъщите структури, опериращи в Кремъл.

От началото на тази година службата прилага все по-строги протоколи, подтиквана от ескалиращите заплахи от дронове с голям обсег и опасения от потенциален преврат или покушение, сочат оценки на европейското разузнаване.

На служителите, работещи в непосредствена близост до Путин, според съобщенията е забранено да използват мобилни телефони или други свързани с интернет устройства, както и да ползват обществен транспорт. В домовете им също така са инсталирани системи за сигурност.

Дори ръчните часовници са попаднали в черния списък, като на официалните лица е наредено да ги свалят в присъствието на Путин от средата на април насам, според източник, говорил пред Telegram канала „Можем объяснить“.

Службата във ФСО се е доказала като трамплин към елита на Кремъл. Тя служи като доверен резерв от лоялисти за роли в регионалното управление и други висши позиции.

Алексей Дюмин, бивш бодигард на Путин, се издигна от личната охрана на президента до ръководител на Силите за специални операции, а след това и до заместник-министър на отбраната през 2010-те години. От 2024 г. той заема поста секретар на Държавния съвет.

Въпреки това ФСО невинаги е била известна с безупречните си протоколи. През 2024 г. журналисти от Le Monde успяха да проследят движенията на руския президент, използвайки данни от Strava от публични профили на служители на ФСО. Маршрутите, регистрирани от бодигардовете на Путин в приложението за бягане и фитнес проследяване, свързаха президента с два луксозни имота, чиято собственост той отричаше: дворец на брега на Черно море и пищна вила (дача) в Карелия.

Те разкриха също така и придвижванията на охраната преди строго секретната среща в Благовещенск с Ким Чен Ун и дипломатически срещи с други световни лидери.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
Владимир Путин Федерална служба за охрана ФСО лична охрана мерки за сигурност параноя Кремъл война в Украйна Алексей Дюмин информационна война
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

"Заедно до самия край": Откриха телата на кралица на красотата и приятеля ѝ под руините във Венецуела

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 4 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 20 часа
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 17 часа
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Парите ни Преди 8 минути

Проект на правила предвижда по-бързо приключване на производства при съдействие от страна на проверяваните компании

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Любопитно Преди 40 минути

Учени от Белгия откриха, че Земята може да избегне огнената смърт, която очаква Меркурий и Венера. Според ново астрофизично изследване, бързата загуба на маса на застаряващото Слънце може да изтласка планетата ни в по-безопасна и широка орбита

<p>Zeekr 7X хвърля ръкавицата на немската премиум тройка (тест драйв)</p>

Zeekr 7X хвърля ръкавицата на немската премиум тройка (тест драйв)

Технологии Преди 43 минути

Нещата никога няма да са същите, а Zeekr е и доста различен. Дизайнът е заченат в Гьотеборг, а развойният процес изпипан в Швеция, Германия и Великобритания. Динамиката е като на Porsche

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Свят Преди 1 час

Националният отбор на САЩ си осигури място на осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026 след инфарктна победа с 2:0 над Босна и Херцеговина. Герой за американците стана Малик Тилман, който реши мача с феноменален пряк свободен удар

"Може да опитам като водещ": Григор Димитров стъпва на сцената на Евровизия 2027?

"Може да опитам като водещ": Григор Димитров стъпва на сцената на Евровизия 2027?

Любопитно Преди 1 час

България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса след историческата победа на Дарa

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Парите ни Преди 1 час

Pеалните реформи ще бъдат заложени в бюджета за 2027 г.

<p>Любов на 442 метра височина:&nbsp;Предложението за брак на &bdquo;Емпайър Стейт&ldquo; завърши с арест</p>

Любов на 442 метра височина: След предложението за брак на върха на „Емпайър Стейт“ последва арест

Свят Преди 1 час

Двойката е проникнала в ограничена зона на небостъргача и е разгънала транспарант на върха.

Киев

Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

Свят Преди 1 час

Сред „значителния брой“ жертви има и деца. „Врагът за пореден път умишлено взема на прицел жилищни райони и убива цивилни“, казаТимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на Киев

<p>Силни бури в страната: Десетки сигнали за наводнения и паднали дървета (ОБЗОР)</p>

Буря с проливен дъжд и силен вятър нанесе щети в София, Пловдив и Габрово - десетки сигнали за паднали дървета и наводнения

България Преди 2 часа

София, Пловдив и Габрово са най-засегнати, електрозахранването е било временно прекъсвано на места

<p>Агресивен психично болен мъж тормози столична поликлиника вече десетилетие</p>

Агресивен психично болен мъж тормози III ДКЦ в София вече десетилетие

България Преди 2 часа

Лекари и служители многократно са подавали сигнали, но след всяка хоспитализация мъжът отново се връща

Следващият кръг преговори между САЩ и Иран ще бъде след погребението на Хаменей

Следващият кръг преговори между САЩ и Иран ще бъде след погребението на Хаменей

Свят Преди 3 часа

Катар и Пакистан посредничат в разговорите, които целят постигане на политическо споразумение

<p>Вучич с ход по модела на Путин? Заговори за оставка и нова власт</p>

Сръбският вариант на "модела Путин“: Александър Вучич планира оставка и завръщане като премиер

Свят Преди 3 часа

Сръбският държавен глава допуска предсрочни парламентарни избори още тази есен, докато протестите срещу управлението продължават

<p>Денят, в който дрехата на Божията майка промени историята на християнството</p>

Какъв празник отбелязва Църквата днес - полагането на честната дреха на Света Богородица

Любопитно Преди 3 часа

Светинята е пренесена от Назарет в Константинопол и векове наред е почитана като една от най-ценните реликви на Църквата

Смъртоносна хеморагична треска: "Марбург" взе живота на дете в Уганда

Смъртоносна хеморагична треска: "Марбург" взе живота на дете в Уганда

Свят Преди 3 часа

Здравните власти съобщават, че няма активни случаи, а Световната здравна организация следи развитието на ситуацията

Американски военен изчезна след авария на хеликоптер в Арабско море

Американски военен изчезна след авария на хеликоптер в Арабско море

Свят Преди 3 часа

Причините за инцидента с MH-60S Seahawk се разследват

<p>&bdquo;Знаехме в какво се забъркваме&ldquo;: Братя от Германия си признаха за тайни доставки към Русия</p>

„Знаехме в какво се забъркваме“: Братя от Германия си признаха за тайни доставки към Русия

Свят Преди 4 часа

Двамата предприемачи са обвинени в 65 нарушения на германския Закон за външната търговия, а доставките са преминавали през Киргизстан и Турция

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Карлос Насар с тайно парти изненада за любимата си, подари й светлинно шоу

Edna.bg

Линдзи Лоън на 40: Историята на едно трудно, но вдъхновяващо завръщане

Edna.bg

Официално - Олимпиакос взе още един баскетболист с български паспорт

Gong.bg

Ноле спретна шоу! Уплаши момиче и предизвика голф легенда

Gong.bg

Д-р Асен Меджидиев е новият подуправител на НЗОК

Nova.bg

Свидетел на инцидента с воден атракцион край Ахелой: Въпреки скалите, той продължи да ги вози със скорост и да прави завои

Nova.bg