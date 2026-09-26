"Баща ми ме ритна в корема и отиде на църква": Силвестър Сталоун проговори за тежкото си детство

С илвестър Сталоун разказа за детството си, белязано от изоставяне, насилие и почти пълна липса на обич. В ново интервю за „Ню Йорк Таймс“ той призна, че умишлено е спестил някои от най-мрачните си истории в своите мемоари, за да не предизвиква чуждо съчувствие, пише Fox News.

„Не включих много неща в книгата, защото не исках да си организирам парти за съжаление... но беше наистина безумно“, споделя той.

След развода на родителите си Сталоун живее известно време с баща си в Мериленд. Описва го като нестабилен човек, който редовно е упражнявал физическо насилие върху него.

Sylvester Stallone reveals bulimia struggle and steroid use while filming his most iconic role https://t.co/JxGIBgnnkv pic.twitter.com/1IqbavIPeI — New York Post (@nypost) September 26, 2026

"В един момент – бам! Имаше огромни длани. Просто се научаваш да се навеждаш навреме.", споделя актьора.

Един конкретен спомен остава завинаги в съзнанието на актьора.

Холивудската звезда разказва как преди неделната служба баща му го изпратил до магазина за хляб. На връщане Сталоун се замотал с приятели и купил хляб с ядки.

„Той ме ритна в корема, удари ме и направо ме просна на земята. След това се качи в колата и замина за църква.“, казва той.

Сталоун останал да лежи на улицата с мисълта: „Сериозно, това е невероятно. Просто невероятно.“

Години по-късно той се изправя срещу баща си. Когато вече е на 40 години, му казва: „Иска ми се двамата с теб да сме на една и съща възраст поне за три минути.“ На въпроса защо, актьорът отговаря: „Защото искам да ти дам малко от твоето собствено лекарство и да разбереш какво е да те пребият.“

Дори тогава баща му го предизвикал на бой: „Беше готов да се бие, въпреки че беше на 68 години.“

Звездата от „Роки“ свързва тази агресия с един от най-известните си герои.

Sylvester Stallone Reveals His Father Once Kicked Him in the Stomach for Bringing Home the Wrong Grocery Item and went to church after.



“Before we go to church, ‘Go to the store, which is a block away, buy some bread.’”



“I go down there, I see a couple of my friends, ‘Ooh, I… pic.twitter.com/G0H1tkZw2f — Tokyo (@Tokyo_pi1) September 26, 2026

„Когато ме питат откъде идва свирепостта ми, когато играя Рамбо – ами заложена е генетично“, обяснява той.

Сталоун си спомня още, че майка му също никога не е показвала топлота към него.

„Майка ми никога – и брат ми може да го потвърди – не ме е прегръщала. Никога, ама никога“, споделя той.

Баща му също изключително рядко проявявал нежност. Единственият такъв момент бил, когато Сталоун бил на около 9 години. Заспал в колата, след като помагал около конете на баща си. Тогава баща му поставил главата му на коляното си и я погалил.

„И никога не можах да го забравя“, признава той.

В интервюто Сталоун разказва и как още като малко дете е бил изпратен в пансион, където родителите му го посещавали едва веднъж в месеца.

„Израснах сред непознати хора в пансион. Това се превърна в моята естествена среда. Родителите ми така или иначе не се грижеха за мен, така че там всъщност беше за предпочитане пред дома.“, споделя Сталоун.

Актьорът признава, че тази емоционална липса е оформила характера му. На въпроса дали преживяното го е направило корав, той отговаря: „По грешния начин, да. Направи ме прекалено корав.“

Но тази издръжливост има своята цена. Сталоун споделя, че е изпитал това, което нарича „истинска, чиста любов“, едва когато е навършил 70 години – благодарение на съпругата и децата си. „И това е голяма трагедия. Наистина е така.“

Въпреки тежкото си детство, той изгражда една от най-успешните кариери в историята на Холивуд, превръщайки се в емблема с роли като Роки Балбоа и Джон Рамбо. Оригиналният филм „Роки“, на който той е и сценарист, получава 10 номинации за „Оскар“ и спечелва три статуетки, включително за най-добър филм.

Sylvester Stallone Says He ‘Became Bulimic’ After Transforming for ‘Rocky’ and Opens Up About the ‘Terrible Toll’ of Steroid Use: It Was An ‘Obsessive Body-Worship Kind ... https://t.co/qvebAxx9Gf — Variety (@Variety) September 26, 2026

Извън екрана актьорът има пет деца от два от трите си брака.

През 1974 г. се жени за първата си съпруга Саша Чак, с която се развеждат през 1985 г. Двамата имат двама сина – Сейдж и Сиърджо. По-късно същата година той сключва брак с колежката си от „Роки IV“ Бриджит Нилсен, но се разделят през 1987 г.

През 1997 г. Сталоун се жени за Дженифър Флавин, с която имат три дъщери – София, Систин и Скарлет.