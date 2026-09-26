"Баща ми ме ритна в корема и отиде на църква": Силвестър Сталоун проговори за тежкото си детство

С илвестър Сталоун разказа за детството си, белязано от изоставяне, насилие и почти пълна липса на обич. В ново интервю за „Ню Йорк Таймс“ той призна, че умишлено е спестил някои от най-мрачните си истории в своите мемоари, за да не предизвиква чуждо съчувствие, пише Fox News.
„Не включих много неща в книгата, защото не исках да си организирам парти за съжаление... но беше наистина безумно“, споделя той.
След развода на родителите си Сталоун живее известно време с баща си в Мериленд. Описва го като нестабилен човек, който редовно е упражнявал физическо насилие върху него.
Sylvester Stallone reveals bulimia struggle and steroid use while filming his most iconic role https://t.co/JxGIBgnnkv pic.twitter.com/1IqbavIPeI— New York Post (@nypost) September 26, 2026
"В един момент – бам! Имаше огромни длани. Просто се научаваш да се навеждаш навреме.", споделя актьора.
Един конкретен спомен остава завинаги в съзнанието на актьора.
Холивудската звезда разказва как преди неделната служба баща му го изпратил до магазина за хляб. На връщане Сталоун се замотал с приятели и купил хляб с ядки.
„Той ме ритна в корема, удари ме и направо ме просна на земята. След това се качи в колата и замина за църква.“, казва той.
Сталоун останал да лежи на улицата с мисълта: „Сериозно, това е невероятно. Просто невероятно.“
Години по-късно той се изправя срещу баща си. Когато вече е на 40 години, му казва: „Иска ми се двамата с теб да сме на една и съща възраст поне за три минути.“ На въпроса защо, актьорът отговаря: „Защото искам да ти дам малко от твоето собствено лекарство и да разбереш какво е да те пребият.“
Дори тогава баща му го предизвикал на бой: „Беше готов да се бие, въпреки че беше на 68 години.“
Звездата от „Роки“ свързва тази агресия с един от най-известните си герои.
Sylvester Stallone Reveals His Father Once Kicked Him in the Stomach for Bringing Home the Wrong Grocery Item and went to church after.— Tokyo (@Tokyo_pi1) September 26, 2026
“Before we go to church, ‘Go to the store, which is a block away, buy some bread.’”
“I go down there, I see a couple of my friends, ‘Ooh, I… pic.twitter.com/G0H1tkZw2f
„Когато ме питат откъде идва свирепостта ми, когато играя Рамбо – ами заложена е генетично“, обяснява той.
Сталоун си спомня още, че майка му също никога не е показвала топлота към него.
„Майка ми никога – и брат ми може да го потвърди – не ме е прегръщала. Никога, ама никога“, споделя той.
Баща му също изключително рядко проявявал нежност. Единственият такъв момент бил, когато Сталоун бил на около 9 години. Заспал в колата, след като помагал около конете на баща си. Тогава баща му поставил главата му на коляното си и я погалил.
„И никога не можах да го забравя“, признава той.
В интервюто Сталоун разказва и как още като малко дете е бил изпратен в пансион, където родителите му го посещавали едва веднъж в месеца.
„Израснах сред непознати хора в пансион. Това се превърна в моята естествена среда. Родителите ми така или иначе не се грижеха за мен, така че там всъщност беше за предпочитане пред дома.“, споделя Сталоун.
Актьорът признава, че тази емоционална липса е оформила характера му. На въпроса дали преживяното го е направило корав, той отговаря: „По грешния начин, да. Направи ме прекалено корав.“
Но тази издръжливост има своята цена. Сталоун споделя, че е изпитал това, което нарича „истинска, чиста любов“, едва когато е навършил 70 години – благодарение на съпругата и децата си. „И това е голяма трагедия. Наистина е така.“
Въпреки тежкото си детство, той изгражда една от най-успешните кариери в историята на Холивуд, превръщайки се в емблема с роли като Роки Балбоа и Джон Рамбо. Оригиналният филм „Роки“, на който той е и сценарист, получава 10 номинации за „Оскар“ и спечелва три статуетки, включително за най-добър филм.
Sylvester Stallone Says He ‘Became Bulimic’ After Transforming for ‘Rocky’ and Opens Up About the ‘Terrible Toll’ of Steroid Use: It Was An ‘Obsessive Body-Worship Kind ... https://t.co/qvebAxx9Gf— Variety (@Variety) September 26, 2026
Извън екрана актьорът има пет деца от два от трите си брака.
През 1974 г. се жени за първата си съпруга Саша Чак, с която се развеждат през 1985 г. Двамата имат двама сина – Сейдж и Сиърджо. По-късно същата година той сключва брак с колежката си от „Роки IV“ Бриджит Нилсен, но се разделят през 1987 г.
През 1997 г. Сталоун се жени за Дженифър Флавин, с която имат три дъщери – София, Систин и Скарлет.