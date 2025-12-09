Любопитно

Силвестър Сталоун притесни феновете си

Легендата от „Роки“, на 79 години, се подпираше на елегантен черен бастун със златиста дръжка

9 декември 2025, 12:18
Силвестър Сталоун притесни феновете си
Източник: GettyImages

С илвестър Сталоун предизвика нова вълна от загриженост, след като за първи път се появи публично с бастун по време на наградите Kennedy Center Honors 2025 във Вашингтон, окръг Колумбия, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Легендата от „Роки“, на 79 години, се подпираше на елегантен черен бастун със златиста дръжка, докато правеше внушително влизане в Kennedy Center Opera House в събота вечер, където беше почетен като един от тазгодишните носители на отличието.

Придружен от дългогодишната си съпруга Дженифър Флавин, Сталоун изглеждаше изискан в класически смокинг със сатенени ревери и патриотична значка, като с гордост носеше новия си медальон на Kennedy Center Honors. Флавин беше елегантна в черно-бяла рокля с голи рамене, поставяйки подкрепяща ръка около съпруга си, докато двамата позираха за камерите на червения килим.

Въпреки новата си опора на бастуна, Сталоун се усмихваше, разговаряше с други отличени и изглеждаше готов да се наслади на вечерта – макар че бавната и внимателна походка рязко контрастираше с безстрашния екшън герой, който на екрана е поемал удари от шампиони по бокс.

Силвестър Сталоун шокира Америка - бавна походка и бастун на 79 г.
8 снимки
Силвестър Сталоун
Силвестър Сталоун
Силвестър Сталоун
Силвестър Сталоун

Използването на бастуна идва след десетилетия, през които актьорът е натоварвал тялото си до краен предел в името на експлозивния екшън реализъм. Актьорът, който изгради кариерата си, играейки неудържими бойци, многократно е говорил открито за физическата цена на това да изпълнява сам каскадите си.

Дългата му история с травми включва скъсан гръден мускул по време на „Роки II“, микрофрактура на гръбнака от по-късни продължения и дори хоспитализация след истински удар в сърцето от Долф Лундгрен по време на снимките на „Роки IV“.

Но най-тежкият инцидент се случва много по-късно — на снимачната площадка на първия филм „Непобедимите“ през 2010 г. Настоявайки сам да изпълни брутална сцена на поваляне срещу звездата на WWE Стив Остин, Сталоун изисква многократни повторения, докато един особено силен захват веднага му показва, че нещо е сериозно повредено.

Каскадата го оставя със счупен врат, изкълчени рамене и дълготрайни увреждания на гръбнака, които налагат поставяне на метална пластина. Оттогава той е претърпял седем големи операции на гърба, свързани само с тази сцена – и самият той признава, че „никога не се е възстановил напълно“.

През годините предупреждава младите актьори да не следват примера му и ги съветва да не изпълняват сами своите каскади. В риалити шоуто на Paramount+ „Семейство Сталоун“ дъщеря му Скарлет описва как е израснала, гледайки баща си да се бори с постоянна болка, а съпругата му нарича всяка операция „страшна“, надявайки се всеки път, че тази ще му донесе облекчение.

Появата му идва след като Сталоун попадна в заглавията заради огнена реч в чест на Доналд Тръмп на парти в Мар-а-Лаго, където го сравни с американски икони. „Ние сме в присъствието на митична фигура“, каза Сталоун пред тълпата. „Никой на земята не би могъл да направи това, което той направи“.

След това продължи още по-далеч, като призова първия американски президент, докато представяше Тръмп на сцената. „Джордж Вашингтон не е знаел, че променя света“, каза той. „А познайте какво? Имаме второто пришествие на Джордж Вашингтон“. Коментарите му бяха посрещнати с бурни аплодисменти, докато „God Bless the USA“ звучеше, а Тръмп влизаше.

Макар да се движеше по-предпазливо, Сталоун остана в добро настроение през целия уикенд на Honors, включително когато гордо прие медала си и позира за общата снимка на 48-ата церемония по връчване на медальоните Kennedy Center Honors в Държавния департамент на САЩ в събота.

Сред останалите отличени бяха Пол Стенли, Джийн Симънс и Питър Крис от рок групата KISS, както и Джордж Стрейт, Глория Гейнър и Майкъл Крофорд.

Сталоун беше сред тазгодишните носители на Kennedy Center Honors за изключителния си принос към американската култура чрез работата си като актьор.

Отличията Kennedy Center Honors признават личности от сценичните изкуства за техния житейски принос към американската култура.

По темата

Източник: Daily Mail    
Силвестър Сталоун Kennedy Center Honors бастун актьорски травми Роки Непобедимите екшън герой счупен врат Дженифър Флавин публична поява
