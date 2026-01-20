Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

С илвестър Сталоун продължава да поддържа невероятната си физика на 79 години, дори и да не е толкова лесно, колкото някога е било за емблематичния актьор и бодибилдър, предаде New York Post.

„Отдавна не съм споделял видео от фитнеса“, засмя се звездата от „Роки“, докато показваше мускулестата си физика в Instagram видео в неделя, 18 януари. „В известен смисъл, това е нещо като убежище, църква.“

Силвестър Сталоун притесни феновете си

„Молим се да станем по-добри, да се чувстваме по-добре физически, за да имаме силата да постигнем целите си, наистина уверени и готови да посрещнем всяко предизвикателство“, добави Сталоун.

Звездата от „Рамбо“ сподели колко „по-трудно“ става да тренира и да се поддържа с течение на времето в описанието на вдъхновяващия си клип.

Sylvester Stallone, 79, shows off buff body at the gym — but admits ‘it gets harder and harder’ https://t.co/wFfBKseRc1 pic.twitter.com/IS6i2oYLIu — New York Post (@nypost) January 20, 2026

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, написа той. „Кръв, пот и сълзи.“

Междувременно феновете на Сталоун се втурнаха в секцията за коментари, за да изразят изненадата си от стегнатия вид на звездата от „Крийд“, въпреки че наближава 80.

„Идеалната неделна мотивация от самия Жребец!“, написа един човек.

„Ще имаме късмет да изглеждаме като Слай на неговата възраст“, добави друг.

„Жива легенда! Точно мотивацията, която трябваше да чуем днес“, коментира трети фен, докато четвърти сподели: „Човекът, който запали искрата в мен да превърна фитнеса в моя страст преди 40 години… и сега ВСЕ ОЩЕ ме вдъхновява никога да не се отказвам.“

Сталоун преди това използва Instagram през октомври, за да подкрепи Антъни Иполито, 26-годишният актьор, който ще играе Сталоун в предстоящия биографичен филм „Аз играя Роки“.

„Филмът „Аз играя Роки“ започна снимки в петък“, написа звездата от „Крал на Тълса“ до снимка на Иполито, бягащ по плажа.

Наскоро Сталоун разказа за успеха на „Роки“ и как въпреки това се е чувствал „много тъжен“, въпреки че филмът спечели три Оскара на наградите на Академията през 1977 г.

Звездата от „Непобедимите“ обясни, че родителите му са отказали да присъстват на звездната церемония по награждаване и не са били там, за да видят как „Роки“ печели за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър филмов монтаж.

„Искаш хора, които обичаш, които са те отхвърлили – сега си тук, на Оскарите, а те не искат да дойдат “, каза Сталоун по време на емоционално интервю за CBS News миналия месец.

„Осъзнаваш, че в този момент никога няма да се примириш с това“, продължи той. „И е като, какво повече ти трябва? Наистина, какво по дяволите повече трябва да направиш, за да кажеш: Аз съм тук. Аз го направих.“

Сталоун, който наскоро се нанесе във Флорида със съпругата си Дженифър Флавин, попадна в заглавията през декември, когато беше един от петимата отличени на наградите "Kennedy Center Honors" за 2025 г.

Холивудската икона бе обявена за лауреат през август.

Той разказа какво означава за него тази чест по време на разговор с Fox News Digital малко след като бяха обявени имената.

„Когато получиш тази почетна награда „Кенеди център“, това е просто нещо, което на тази възраст все още не мога да осъзная – че всъщност получаваш награда за това, което правиш и което би правил безплатно“, каза той пред изданието през септември. „Разбирате ли какво имам предвид?“

„Бях такъв късметлия. Бях благословен,“ добави Сталоун.

Силвестър Сталоун е американски актьор, сценарист, режисьор и продуцент, роден на 6 юли 1946 г. Той придобива световна известност благодарение на ролите си в хитови филмови поредици. Сталоун става прочут с образа на боксьора Роки Балбоа във филма „Роки“ (1976), за който пише сценария и изпълнява главната роля. Филмът печели три награди „Оскар“, включително за най-добър филм, и поставя началото на успешна франчайз поредица. По-късно той затвърждава статута си на екшън звезда с ролята на Джон Рамбо в поредицата „Рамбо“, започнала с „Първа кръв“ (1982). През кариерата си е участвал в над 50 филма, като е режисирал и написал сценарии за много от тях. Сред по-късните му успехи е създаването и участието в поредицата „Непобедимите“, която събира известни екшън звезди. Сталоун е една от емблематичните фигури в американското кино, известен със своите физически роли и принос към екшън жанра.