Любопитно

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

20 януари 2026, 10:04
Силвестър Сталоун
Източник: Getty Images

С илвестър Сталоун продължава да поддържа невероятната си физика на 79 години, дори и да не е толкова лесно, колкото някога е било за емблематичния актьор и бодибилдър, предаде New York Post

„Отдавна не съм споделял видео от фитнеса“, засмя се звездата от „Роки“, докато показваше мускулестата си физика в Instagram видео в неделя, 18 януари. „В известен смисъл, това е нещо като убежище, църква.“

Силвестър Сталоун притесни феновете си

„Молим се да станем по-добри, да се чувстваме по-добре физически, за да имаме силата да постигнем целите си, наистина уверени и готови да посрещнем всяко предизвикателство“, добави Сталоун.

Звездата от „Рамбо“ сподели колко „по-трудно“ става да тренира и да се поддържа с течение на времето в описанието на вдъхновяващия си клип.

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, написа той. „Кръв, пот и сълзи.“

Междувременно феновете на Сталоун се втурнаха в секцията за коментари, за да изразят изненадата си от стегнатия вид на звездата от „Крийд“, въпреки че наближава 80.

„Идеалната неделна мотивация от самия Жребец!“, написа един човек.

„Ще имаме късмет да изглеждаме като Слай на неговата възраст“, добави друг.

„Жива легенда! Точно мотивацията, която трябваше да чуем днес“, коментира трети фен, докато четвърти сподели: „Човекът, който запали искрата в мен да превърна фитнеса в моя страст преди 40 години… и сега ВСЕ ОЩЕ ме вдъхновява никога да не се отказвам.“

Сталоун преди това използва Instagram през октомври, за да подкрепи Антъни Иполито, 26-годишният актьор, който ще играе Сталоун в предстоящия биографичен филм „Аз играя Роки“.

„Филмът „Аз играя Роки“ започна снимки в петък“, написа звездата от „Крал на Тълса“ до снимка на Иполито, бягащ по плажа. 

Наскоро Сталоун разказа за успеха на „Роки“ и как въпреки това се е чувствал „много тъжен“, въпреки че филмът спечели три Оскара на наградите на Академията през 1977 г.

Звездата от „Непобедимите“ обясни, че родителите му са отказали да присъстват на звездната церемония по награждаване и не са били там, за да видят как „Роки“ печели за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър филмов монтаж.

„Искаш хора, които обичаш, които са те отхвърлили – сега си тук, на Оскарите, а те не искат да дойдат “, каза Сталоун по време на емоционално интервю за CBS News миналия месец.

„Осъзнаваш, че в този момент никога няма да се примириш с това“, продължи той. „И е като, какво повече ти трябва? Наистина, какво по дяволите повече трябва да направиш, за да кажеш: Аз съм тук. Аз го направих.“

Сталоун, който наскоро се нанесе във Флорида със съпругата си Дженифър Флавин, попадна в заглавията през декември, когато беше един от петимата отличени на наградите "Kennedy Center Honors" за 2025 г.

Холивудската икона бе обявена за лауреат през август.

Той разказа какво означава за него тази чест по време на разговор с Fox News Digital малко след като бяха обявени имената.

„Когато получиш тази почетна награда „Кенеди център“, това е просто нещо, което на тази възраст все още не мога да осъзная – че всъщност получаваш награда за това, което правиш и което би правил безплатно“, каза той пред изданието през септември. „Разбирате ли какво имам предвид?“

„Бях такъв късметлия. Бях благословен,“ добави Сталоун.

Силвестър Сталоун

Силвестър Сталоун е американски актьор, сценарист, режисьор и продуцент, роден на 6 юли 1946 г. Той придобива световна известност благодарение на ролите си в хитови филмови поредици. Сталоун става прочут с образа на боксьора Роки Балбоа във филма „Роки“ (1976), за който пише сценария и изпълнява главната роля. Филмът печели три награди „Оскар“, включително за най-добър филм, и поставя началото на успешна франчайз поредица. По-късно той затвърждава статута си на екшън звезда с ролята на Джон Рамбо в поредицата „Рамбо“, започнала с „Първа кръв“ (1982). През кариерата си е участвал в над 50 филма, като е режисирал и написал сценарии за много от тях. Сред по-късните му успехи е създаването и участието в поредицата „Непобедимите“, която събира известни екшън звезди. Сталоун е една от емблематичните фигури в американското кино, известен със своите физически роли и принос към екшън жанра.

Източник: New York Post    
Силвестър Сталоун Фитнес Бодибилдинг Роки Мотивация Вдъхновение Тренировки Актьор Награди 79 години
Последвайте ни

По темата

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

pariteni.bg
Changan подготвя моделна офанзива в Европа

Changan подготвя моделна офанзива в Европа

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 5 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 4 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 4 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Свят Преди 3 минути

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 4 минути

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

Любопитно Преди 42 минути

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан

Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“

Свят Преди 42 минути

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души по време на мащабните протести в страната

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

България Преди 47 минути

Колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

България Преди 49 минути

"Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма"

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

България Преди 50 минути

46-годишен софиянец е задържан под стража, след като се заканил на жената на публично място с думите: „Ще те очистя“

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Любопитно Преди 58 минути

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

<p>Доган към Радев: Поздравления, г-н Президент!&nbsp;</p>

Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

България Преди 1 час

Почетният председател на АПС обяви мащабна мобилизация за „демонтиране на дълбоката държава“ и припозна в отиващия си президент единствения лидер на антимафиотския фронт

Снимката е илюстративна

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

България Преди 1 час

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Берлин обещава "обща позиция" с Париж срещу Тръмп, но най-важното партньорство в ЕС е затънало в подозрения, спорове и политическо съперничество

,

Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна

Свят Преди 1 час

Остров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък

<p>Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика</p>

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Технологии Преди 1 час

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Пари Преди 1 час

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

България Преди 1 час

15-годишният е настанен в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Свят Преди 2 часа

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

За трети път: Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

Edna.bg

Гласът, който поколения българи разпознават от първия тон: Здравко от "Ритон" на 73

Edna.bg

Александър Димитров: Мъри Стоилов е единствен мохикан

Gong.bg

Разкритие! Ивайло Чочев бил пред трансфер в Рейнджърс

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Nova.bg