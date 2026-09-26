Свят

Зеленски съобщи за жертви и ранени в Украйна; призова САЩ и ЕС за по-строги санкции срещу Русия

Украинският президент съобщи за нови загинали при руски въздушни удари в Суми, Днипро и Запорожие, като потвърди и за украински атаки срещу руски военни и промишлени обекти

26 септември 2026, 20:49
Зеленски съобщи за жертви и ранени в Украйна; призова САЩ и ЕС за по-строги санкции срещу Русия
Източник: БТА

Р уски въздушни удари по Украйна отново доведоха до цивилни жертви и ранени, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

Зеленски съобщи в социалните мрежи, че двама души са загинали в Запорожка област, а 14 са били ранени в различни части на страната.

През деня руските военновъздушни сили нанесоха удар по град Суми в Североизточна Украйна, при който загинаха най-малко двама души, а най-малко шестима бяха ранени, сочат официални данни. В Днипро двама души загинаха при руски въздушен удар, а други двама бяха ранени, съобщиха местните власти.

"Важно е партньорите ни да не забравят. Русия ескалира напрежението всеки ден", заяви Зеленски и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции.

Украинският президент потвърди, че украински дронове са нанесли удари по петролна рафинерия в руската Краснодарска област и по оръжеен завод в Ростовска област.

В изказване в Санкт Петербург руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украйна, като ги представи като отговор на мащабна украинска атака с дронове срещу Москва в деня на руските парламентарни избори.

В окупираната от руските сили Херсонска област украински дрон е ударил кафене, при което са загинали две млади жени, съобщи ТАСС. Двама ранени са били извадени изпод отломките.

В южния руски град Белгород украински дрон е ударил автомобил, ранявайки две жени, които пътували в него.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че руските сили са нанесли удар по товарен кораб с военни доставки близо до украинското черноморско пристанище Одеса. В съобщението се посочва, че е бил поразен и логистичен център в Одеса.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
Война в Украйна Украйна Русия Володимир Зеленски Владимир Путин въздушни удари цивилни жертви
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Задържаха кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро на ГКПП „Лесово“

Задържаха кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро на ГКПП „Лесово“

"Баща ми ме ритна в корема и отиде на църква": Силвестър Сталоун проговори за тежкото си детство

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще донесе над 1,5 млрд. евро в бюджета

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще донесе над 1,5 млрд. евро в бюджета

Момичето зад Тръмп: Натали Харп проговори за живота си в Белия дом

Момичето зад Тръмп: Натали Харп проговори за живота си в Белия дом

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BYD е на път да изпревари Ford в Европа

BYD е на път да изпревари Ford в Европа

carmarket.bg
Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани
Ексклузивно

Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани

Преди 22 часа
<p>Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва</p>
Ексклузивно

Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва

Преди 1 ден
Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“
Ексклузивно

Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“

Преди 1 ден
Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг
Ексклузивно

Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Андрей Гюров и Георги Кандев

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

България Преди 1 час

Кандидатпрезидентската двойка под номер 4 се обяви за стабилна, сигурна и независима България

Тръмп отхвърли предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

Тръмп отхвърли предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Американският президент коментира външнополитическите си приоритети, сред които отношенията с Венецуела, Куба, Тайван и надпреварата в изкуствения интелект с Китай

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: AI е достатъчно мощен, за да убие милиард души

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: AI е достатъчно мощен, за да убие милиард души

Свят Преди 4 часа

Саморегулирането на технологичните гиганти не е достатъчно, държавата трябва да се намеси задължително с твърди правила и мониторинг, предупреди съоснователят на Microsoft

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп на вечерята с китайския лидер Си Дзинпин

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп на вечерята с китайския лидер Си Дзинпин

Свят Преди 5 часа

Вместо познатите силови жестове и агресивни ръкостискания, Доналд Тръмп заложи на дипломатично сближаване и подчертано уважение по време на държавната вечеря с китайския лидер Си Дзинпин, анализира специалистът по невербална комуникация Шон Джонс

Вулкан Етна

Затвориха летището в Катания заради облак от пепел от Етна

Свят Преди 5 часа

Най-активният вулкан в Европа отново блокира въздушния трафик, изхвърляйки 4-километров облак от пепел

Откриха още две тела в центъра на Атина, сред загиналите са четирима американци

Откриха още две тела в центъра на Атина, сред загиналите са четирима американци

Свят Преди 5 часа

Намерени са телата на всички издирвани след експлозията, сред които четирима американски туристи и възрастна двойка

Путин и Вучич

Вучич след разговор с Путин: Очакваме евтин руски газ и след 30 септември

Свят Преди 6 часа

Вучич обяви, че Сърбия очаква удължаване на договора на цена от 318 евро за 1000 кубични метра преди подаването на оставката си като президент

Сифилисът у нас с ръст от близо 40%, гонореята - три пъти повече

Сифилисът у нас с ръст от близо 40%, гонореята - три пъти повече

България Преди 6 часа

Здравните власти отчитат сериозно увеличение и на случаите на хламидиална инфекция

Пезешкиан: Иранският план за отваряне на Ормуз може да бъде изпълнен до 7 дни, ако САЩ се съгласят с него

Пезешкиан: Иранският план за отваряне на Ормуз може да бъде изпълнен до 7 дни, ако САЩ се съгласят с него

Свят Преди 6 часа

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че планът е съгласуван с върховния лидер и зависи от позицията на САЩ

Джей-Зи

Жената, обвинила Джей-Зи в изнасилване, оттегли твърденията си

Любопитно Преди 6 часа

Тя заяви пред американски съд, че никога не е била изнасилвана от музиканта и не се е срещала с него

Никола Цолов

„Давай, Никола!“: Цолов с невероятен обрат в Баку и нов подиум

България Преди 7 часа

Българският пилот потегли 11-и и стигна до подиума в състезанието за Голямата награда на Азербайджан

Блъснаха 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян

Блъснаха 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян

Свят Преди 7 часа

Момичето е с охлузвания и е освободено за домашно лечение след медицински преглед

Влак спира на гарата Верхайм близо до Франкфурт, Германия

Железопътен хаос в Германия: Крадци прерязаха кабели и блокираха влакове

Свят Преди 8 часа

Повредите доведоха до отменени влакове, закъснения и промени в маршрутите

МВнР

МВнР предупреждава за мощна буря в Източното крайбрежие на САЩ

Свят Преди 8 часа

Очакват се проливни валежи, наводнения, силен вятър и опасни морски течения

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова

Наталия Ефремова пред ООН: България си поставя за цел да надгради мрежата от социални предприятия със социални иновации

България Преди 9 часа

Социалният министър Наталия Ефремова представи приоритетите на страната на форум в ООН

Офисът на американския телевизионен канал "Си Ен Ен" в Белия дом

Белият дом забрани на екип на "Си Ен Ен" да лети с Тръмп

Свят Преди 9 часа

Журналисти на телевизионния канал трябваше да придружат президента до Тенеси

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg
1

Следим чистотата на въздуха в Габрово онлайн

sinoptik.bg
1

По стъпките на римляните в Ковачевското кале

sinoptik.bg

Мария Игнатова на 47: Жената с чувство за хумор, което не се учи от учебник

Edna.bg

Сбогуват се с Марина Влади - музата на Висоцки, в тесен кръг

Edna.bg

Людмила Петкова: Лихвите по кредитите не са обвързани с данъчното облагане

Nova.bg

„Темата на NOVA”: „От първия дъх” (ВИДЕО)

Nova.bg