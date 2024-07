Барак Обама не подкрепи кандидатурата на Камила Харис

Б ившият държавен глава на САЩ Барак Обама реагира сдържано на новината за оттеглянето на Джо Байдън от президентската надпревара. Нещо повече - в публикацията в профила си в социалната мрежа X, посветена на това решение, той не изрази явна подкрепа за кандидатурата на Камала Харис, като въобще не спомена името й.

"Джо Байдън е един от най-значимите президенти на Америка, както и мой скъп приятел и партньор. Днес също така ни беше напомнено (отново), че той е патриот от най-висока степен.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe