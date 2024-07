"Щафетата трябва да бъде предадена": Джо Манчин призова Байдън да се оттегли от изборите

Д жо Манчин стана днес поредният американски конгресмен, призовал президента Джо Байдън да се откаже от участие в изборите през ноември. Вместо това Манчин посъветва Байдън да се съсредоточи върху изпълнението на своите задължения до края на мандата си през януари догодина, предаде Асошиейтед прес.

А ако Байдън наистина се откаже?

"С натежало сърце стигнах до решението, че смятам, че е време щафетата да бъде предадена на ново поколение", каза Манчин по телевизия Си Ен Ен.

Сенаторът от щата Западна Вирджиния от тази година е независим, след като преди това бе от Демократическата партия на Байдън. Манчин, който другия месец навършва 77 години, вече обяви, че няма да се бори за преизбиране в горната камара на Конгреса, чийто член е от 2010 г.

Над 30 конгресмени демократи вече призоваха Байдън да се оттегли от надпреварата за Белия дом. Сред тях са четирима сенатори.

