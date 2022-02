Байдън: Това би могло да предизвика световна война

П резидентът на САЩ Джо Байдън заяви, че гражданите на САЩ трябва да напуснат Украйна сега и че той няма да изпраща американски военни, за да евакуират те американци от страната, в случай че Русия нахлуе в нея, защото това би могло да предизвика световна война, предадоха световните агенции.

"Нещата могат да излязат извън контрол много бързо в Украйна", заяви Байдън в интервю за "Ен Би Си".

"American citizens should leave now," Biden told @LesterHoltNBC, referring to Americans in Ukraine https://t.co/U4oQJLvtzF