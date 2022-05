Байдън подписа закон, свързан с Украйна

В ашингтон вчера демонстрира обединен фронт срещу руската инвазия на Украйна, след като президентът Джо Байдън подписа подкрепен и от двете партии закон за възстановяването на действието на програмата "ленд-лийз" от Втората световна война, помогнала за победата над нацистка Германия, целта на който е да подсили Киев и съюзниците на САЩ в Източна Европа, предаде Асошиейтед прес.

Новият закон е като цяло символичен, но беше подписан, докато Конгресът е напът да одобри финансиране от още 33 милиарда долара или дори повече за воденето на войната, отбелязва АП.

Преди да подпише закона Байдън заяви, че "войната на Путин отново носи безразборно унищожение на Европа", визирайки значението на датата.

U.S. President Joe Biden signed into law S.3522, the 'Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022,' making it easier to export military equipment to Ukraine pic.twitter.com/X8lwyYVWsW