Байдън и Тръмп печелят първичните избори в Луизиана

П резидентът на САЩ Джо Байдън и бившият президент Доналд Тръмп спечелиха първичните избори в Луизиана в събота, като събраха още делегати, след като вече бяха спечелили партийните си номинации, предаде Асошиейтед прес.

Байдън се яви и на първичните избори на Демократическата партия в Мисури, чиито резултати се очаква да бъдат обявени едва през следващата седмица.

Кой се страхува от Доналд Тръмп?

Нито една от надпреварите не беше напрегната. Байдън и Тръмп вече победиха основните си конкуренти. Но първичните надпревари все още се следят внимателно от специалистите за избирателна активност и признаци на протестни гласове.

