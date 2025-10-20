NYP: Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие

Б ързата храна често ни кара да се чувстваме добре само докато я ядем. След това мнозина се оплакват от подуване, гадене, проблеми с вътрешната перисталтика. Уелнес инфлуенсъри алармират, че това е заради нискокачествените семенни масла, използвани почти винаги в мазната и бърза кухня. Според доктор Зак Търнър, нещата са по-сложни, отколкото са представяни в социалните мрежи, предаде New York Post.

Какво представляват семенните масла и защо са критикувани?

Семенните масла обикновено са тези, извлечени от семена като рапица, соя, слънчоглед, царевица или гроздови семки. Те са богати на полиненаситени мазнини, особено на омега-6 мастни киселини като линоловата киселина.

Теорията е, че прекомерното количество линолова киселина може да се превърне в провъзпалителни съединения в тялото, което да доведе до подуване, дискомфорт в стомаха или системно възпаление. Много уелнес инфлуенсъри наблягат на това, но науката не е толкова еднозначна.

Неотдавнашно проучване за здравните ефекти на различни ядливи растителни масла установи, че данните са противоречиви и зависят от вида на маслото, начина на обработка, диетата на човека и неговия метаболизъм.

Друго клинично изследване, публикувано в Frontiers, разглежда хора с диабет и дислипидемия. То показа, че някои семенни масла, включително рапично, ленено и сусамово, понякога подобряват липидния профил, гликемичния контрол или оксидативния стрес. Резултатите обаче не са последователни.

Голямо проучване с близо 1900 участници, публикувано в Science Daily, установи, че по-високите нива на линолова киселина в кръвта са свързани с по-ниско възпаление и по-добро кардиометаболитно здраве. Това проучване оспорва убеждението, че семенните масла автоматично предизвикват възпаление.

И така, на кого да вярваш, когато данните сочат в различни посоки? Някои изследвания предполагат, че семенните масла може да са неутрални или полезни, докато други препоръчват предпазливост в зависимост от различни фактори.

Защо бързата храна те кара да се чувстваш зле?

Семенните масла не са единственият виновник за това, че се чувстваш зле след бърза храна. Тези ястия са истинска буря от храносмилателни проблеми: ултрапреработени съставки, рафинирани въглехидрати, прекомерна сол, трансмазнини, преварени протеини, химически добавки и масла, които често се използват повторно или прегряват.

Заедно тези фактори могат да предизвикат оксидативен стрес, при който тялото произвежда нестабилни молекули, които увреждат клетките и предизвикват възпаление, оставяйки те подут и отпуснат.

Ако мислиш, че семенните масла са единствената причина, грешиш. Много експерти по хранене твърдят, че демонизирането на семенните масла отклонява вниманието от по-големия проблем: любовта на света към ултрапреработените, бедни на хранителни вещества храни.

Струва си да се отбележи, че многократното нагряване на масла може да произведе окислени липидни съединения, които дразнят тъканите много повече, отколкото свежите масла биха могли. Така че в бързата храна често проблемът е в разграденото масло, а не в самото семенно масло.

Съветите на д-р Търнър за здравословно хранене: