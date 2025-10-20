Свят

NYP: Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие

Защо бързата храна те кара да се чувстваш зле?

20 октомври 2025, 11:04
NYP: Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие
Източник: istock

Б ързата храна често ни кара да се чувстваме добре само докато я ядем. След това мнозина се оплакват от подуване, гадене, проблеми с вътрешната перисталтика. Уелнес инфлуенсъри алармират, че това е заради нискокачествените семенни масла, използвани почти винаги в мазната и бърза кухня. Според доктор Зак Търнър, нещата са по-сложни, отколкото са представяни в социалните мрежи, предаде New York Post

Какво представляват семенните масла и защо са критикувани?

Как консумацията на вредна храна е свързана с депресията

Семенните масла обикновено са тези, извлечени от семена като рапица, соя, слънчоглед, царевица или гроздови семки. Те са богати на полиненаситени мазнини, особено на омега-6 мастни киселини като линоловата киселина.  

Теорията е, че прекомерното количество линолова киселина може да се превърне в провъзпалителни съединения в тялото, което да доведе до подуване, дискомфорт в стомаха или системно възпаление. Много уелнес инфлуенсъри наблягат на това, но науката не е толкова еднозначна.  

Неотдавнашно проучване за здравните ефекти на различни ядливи растителни масла установи, че данните са противоречиви и зависят от вида на маслото, начина на обработка, диетата на човека и неговия метаболизъм. 

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Друго клинично изследване, публикувано в Frontiers, разглежда хора с диабет и дислипидемия. То показа, че някои семенни масла, включително рапично, ленено и сусамово, понякога подобряват липидния профил, гликемичния контрол или оксидативния стрес. Резултатите обаче не са последователни.  

Голямо проучване с близо 1900 участници, публикувано в Science Daily, установи, че по-високите нива на линолова киселина в кръвта са свързани с по-ниско възпаление и по-добро кардиометаболитно здраве. Това проучване оспорва убеждението, че семенните масла автоматично предизвикват възпаление.  

Храните, които могат да причинят сериозни хронични заболявания

И така, на кого да вярваш, когато данните сочат в различни посоки? Някои изследвания предполагат, че семенните масла може да са неутрални или полезни, докато други препоръчват предпазливост в зависимост от различни фактори.  

Защо бързата храна те кара да се чувстваш зле?

Семенните масла не са единственият виновник за това, че се чувстваш зле след бърза храна. Тези ястия са истинска буря от храносмилателни проблеми: ултрапреработени съставки, рафинирани въглехидрати, прекомерна сол, трансмазнини, преварени протеини, химически добавки и масла, които често се използват повторно или прегряват.  

Заедно тези фактори могат да предизвикат оксидативен стрес, при който тялото произвежда нестабилни молекули, които увреждат клетките и предизвикват възпаление, оставяйки те подут и отпуснат.  

Ако мислиш, че семенните масла са единствената причина, грешиш. Много експерти по хранене твърдят, че демонизирането на семенните масла отклонява вниманието от по-големия проблем: любовта на света към ултрапреработените, бедни на хранителни вещества храни.  

Струва си да се отбележи, че многократното нагряване на масла може да произведе окислени липидни съединения, които дразнят тъканите много повече, отколкото свежите масла биха могли. Така че в бързата храна често проблемът е в разграденото масло, а не в самото семенно масло.  

Съветите на д-р Търнър за здравословно хранене:

  • Яж повече цели храни, по-малко бърза храна. Нищо не може да замени основите.  
  • Използвай устойчиви на топлина масла у дома. Екстра върджин зехтин или авокадово масло са чудесен избор, и избягвай честото претопляне на масло.  
  • Балансирай мастните киселини. Включи храни, богати на омега-3, като сьомга, чиа и лен, за да компенсираш приема на омега-6. 
  • Внимавай за други възпалителни тригери. Скокове в захарта, преработени меса, рафинирани въглехидрати, лош сън и стрес – всичко това се натрупва.  
  • Консултирай се с професионалист. Запиши час при диетолог или гастроентеролог, който може да помогне да се идентифицират непоносимости или чувствителност, свързани с храносмилането ти.  
Източник: New York Post    
Бърза храна Семенни масла Възпаление Храносмилане Здравословно хранене Ултрапреработени храни Линолова киселина Трансмазнини Оксидативен стрес Съвети за хранене
