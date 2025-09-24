Любопитно

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Всеки път, когато изхвърляте бананова кора, може да пропуснете изненадващо вкусна и питателна закуска

24 септември 2025, 06:49
Източник: iStock

В секи път, когато изхвърляте бананова кора, може да пропуснете изненадващо вкусна и питателна закуска, пише Sciencealert.

Проучване от 2022 г. установи, че когато банановите обелки се бланшират, изсушат и смелят на брашно, те могат да бъдат изпечени в продукти, които са също толкова вкусни - ако не и по-добри - от тези, приготвени с пшеница.

Освен ако не сте редовен читател на вегански кулинарни блогове или фен на Нигела Лоусън, вероятно никога не ви е минавало през ума да готвите с бананова кора. Но не само че е напълно безопасно, но учените са доказали, че е и наистина полезно за вас.

Когато продуктите от експеримента бяха тествани на вкус, потребителите съобщиха, че са също толкова доволни от вкусовете, колкото и от захарните бисквитки без кори.

Дори ще получите щедра порция минерали и хранителни вещества, борещи се с рака. Обогатени с бананови кори, например, захарните бисквитки, приготвени в проучването, съдържат много повече фибри, магнезий, калий и антиоксидантни съединения.

От друга страна, добавянето на твърде много брашно от бананови кори доведе до бисквитки, които бяха леко кафяви и твърди, вероятно от всички допълнителни фибри. Но когато партиди бяха приготвени с брашно, съдържащо 7,5 процента бананови кори, текстурата на бисквитките достигна много по-привлекателен баланс.

Като бонус, стоките също се запазиха добре на рафта в продължение на три месеца на стайна температура.

Въпреки че проучването разглежда само последиците от добавянето на бананови кори към печени бисквитки, резултатите показват, че използването на брашно от бананови кори в хляб, торти и тестени изделия също може да си струва да се обмисли.

Наскоро, например, проучване върху кекс с бананова кора установи, че жълтата кора на плода осигурява естествен хранителен цвят на изпечения продукт, както и хранителен тласък.

Междувременно, проучване от 2016 г. установи, че заместването на до 10 процента пшенично брашно с брашно от бананови кори може да обогати изпечения хляб с по-високо съдържание на протеини, въглехидрати и мазнини.

Не обичате да печете? Нигела Лоусън използва бананови кори в къри, а вегански блогъри наскоро популяризираха идеята за бекон от бананови обелки и „свинско месо“ с обелки.

Консумацията на кората на този плод не е просто здравословен вариант, но може да помогне за намаляване на хранителните отпадъци. Около 40 процента от теглото на банана е в кората му и през повечето време тази богата на хранителни вещества кора просто се изхвърля.

Разбира се, банановите обелки са доста безполезни, когато са сурови. Но ако се приготвят правилно, те всъщност могат да имат доста добър вкус. Възможно е дори да удължат срока на годност на някои продукти, тъй като обелките имат антиоксидантни и антимикробни свойства.

Същото важи и за други плодови кори, като например кората на манго, за която също е установено, че повишава антиоксидантните свойства на тортата и подобрява вкуса ѝ .

Така че следващия път, когато оголите банан, за да видите плода вътре, помислете дали да не запазите кората. Стомахът ви може да ви благодари по-късно.

Източник: Sciencealert    
