Любопитно

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Не всички мазнини действат по един и същ начин в тялото – някои повишават холестерола, докато други помагат за неговото намаляване

2 октомври 2025, 13:16
Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене
Източник: iStock

Р афтовете в супермаркетите са пълни с десетки бутилки олио– от бюджетното слънчогледово и растително олио до по-скъпи варианти като зехтин, олио от авокадо и грозде, които често се рекламират с ползи за здравето. Различните видове олио и мазнини са в центъра на хранителните дебати от години и за да разберем защо това е важно, помага да разгледаме различните видове мазнини, които съдържат.

Не всички мазнини действат по един и същ начин в тялото – някои повишават холестерола, докато други помагат за неговото намаляване, предаде ВВС

Холестеролът е естествено мастно вещество, произвеждано в черния дроб, и може да се намери и в някои от храните, които ядем. Твърде много „лош“ холестерол може да доведе до натрупване на мастни отлагания във вътрешните стени на кръвоносните съдове, което ги стеснява или блокира. С толкова много противоречиви съобщения изборът на правилния продукт често може да бъде объркващ.

Нита Форуи, професор по обществено здраве и хранене в Университета в Кеймбридж, споделя пред подкаста Sliced Bread на BBC, че няма едно-единствено олио, което да е магически ключ към здравето, и развенчава три често срещани мита за готварските олиа.

1. Използвайте слънчогледово и растително олио за готвене

Рапичното олио (обикновено продавано като растително олио) и слънчогледовото олио често получават лоша репутация, като някои твърдят, че са ултрапреработени и могат да причинят възпаления, което е вредно за сърдечно-съдовото здраве. Но няма доказателства, които да подкрепят това. Всъщност тези олиа съдържат малко количество – 5-10% – нездравословни наситени мазнини и са богати на по-здравословни моно- и полиненаситени мазнини. Полиненаситените мазнини (включително омега-3 и омега-6) са от съществено значение за здравето на мозъка и сърцето.

Форуи казва, че тези олиа са „абсолютно полезни за нас“. Тя обяснява, че те могат да намалят риска от заболявания, „когато наситените мазнини [които могат да повишат лошия холестерол], като масло, свинска мас или гхи, бъдат заменени с тези олиа“. Това е и по-бюджетен вариант за готвене у дома.

2. Маргаринът може да помогне за намаляване на лошия холестерол

Маргаринът има лоша репутация от години и много от нас смятат, че трябва да го избягваме. Това е така, защото в миналото той съдържаше вредни трансмазнини, които са силно свързани със сърдечно-съдови заболявания, но съвременните маргарини „имат почти нулеви количества трансмазнини“, според Форуи. „Така че той всъщност може да бъде част от здравословна диета и да намали лошия холестерол.“

Маслото също не е напълно забранено. „Ако обичате масло, например на филийката си, спокойно го яжте“, казва Форуи. Можете да използвате както маргарин, така и масло за готвене, но Форуи препоръчва понякога да ги заменяте с олио, което съдържа по-малко наситени мазнини. Британските здравни насоки съветват да държите приема на наситени мазнини под 10% от калориите, което е по-лесно, ако използвате олио за готвене вместо масло.

3. Зехтинът не е подходящ за дълбоко пържене

Олиата се държат различно при нагряване, което прави някои от тях неподходящи за пържене. Екстра върджин зехтинът, например, е пълен с антиоксиданти и полезни съединения, но ниската му точка на димене го прави по-подходящ за салатни дресинги или поръсване върху храна, отколкото за дълбоко пържене. Точката на димене е моментът, в който мазнините в олиото започват да се разграждат и се отделят неприятни съединения, които могат да придадат на олиото горчив, изгорял или неприятен вкус.

Реставраторът Тим Хейуърд казва, че за плитко пържене използва обикновен зехтин. Но за дълбоко пържене на неща като пържени картофи или риба, най-добре е да се използва растително или слънчогледово олио, тъй като те издържат на по-високи температури, без да се разграждат. Някои изследвания също показват, че олиата, нагрети над тяхната точка на димене, отделят токсични химически странични продукти. Но професор Форуи казва, че този тип готвене у дома не е много разпространен и дългосрочните здравни изследвания все още показват, че растителните олиа „без изключение са свързани с по-добри резултати при хронични заболявания“.

Кои олиа трябва да използвам?

Ако търсите проста стратегия за кухнята:
- За ежедневно готвене: Слънчогледовото или рапичното олио са достъпни, здравословни и универсални. Можете също да използвате обикновен зехтин.
- За салати и довършване на ястия: Екстра върджин зехтинът добавя вкус и здравословни ползи.
- За дълбоко пържене: Дръжте се на олио с висока точка на димност като растително или слънчогледово.
- За разнообразие във вкуса: Макар че може да нямат същите здравословни ползи като зехтина, можете да използвате сусамово, кокосово или олио от авокадо за студени ястия, ако харесвате вкуса им.

Като цяло професор Форуи казва, че е по-добре да гледате на цялостната си диета, вместо да се вманиачавате в това коя бутилка да купите. „Бих препоръчала да се ръководите от съображения за вкус и цена и да експериментирате с различни видове олиа, които ще ви донесат някои здравословни ползи“, обяснява тя.

Източник: BBC    
Готварски олиа Мазнини Холестерол Здравословно хранене Зехтин Слънчогледово олио Наситени мазнини Маргарин Точка на димност Растително олио
Последвайте ни

По темата

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

pariteni.bg
5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 8 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 5 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 5 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

България Преди 34 минути

Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 34 минути

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Свят Преди 43 минути

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг"

Башар ал Асад с руския президент Владимир Путин

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Свят Преди 48 минути

Сирийската обсерватория за правата на човека, цитирайки „частен източник”, заяви, че Асад е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

България Преди 54 минути

Движението се регулира на място от полиция

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Свят Преди 56 минути

Според Киев удари с руски дронове са причинили прекъсването

.

Учени за първи път създадоха ембриони от ДНК на човешка кожа

Любопитно Преди 1 час

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Свят Преди 1 час

„Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

България Преди 1 час

Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Любопитно Преди 1 час

Лентата тръгва по кината в цяла България на 17 октомври

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

България Преди 1 час

В пленарна зала започна и спор за това кой е допринесъл повече за отпадането на наблюдението над страната ни

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Свят Преди 1 час

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи

.

Зов за помощ: Граничен полицай се нуждае спешно от средства за лечение

България Преди 1 час

Мариян е диагностициран с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Свят Преди 1 час

Социолозите прогнозират, че предстоящите парламентарните избори ще бъдат спечелени от партията на милиардера Андрей Бабиш

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

Свят Преди 1 час

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г.

„Жива съм“: Селин Дион блести в нова роля въпреки заболяването си

„Жива съм“: Селин Дион блести в нова роля въпреки заболяването си

Любопитно Преди 2 часа

Канадската звезда беше обявена за лице на празничната кампания на Charlotte Tilbury за 2025 г.

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Хванаха огромна есетра в Черно море, върнаха я

sinoptik.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

БФС обяви програмата за мачовете с Испания и Турция

Gong.bg

Щутгарт отвърна саркастично на шеф на Байерн за трансфера на Волтемаде в Нюкасъл

Gong.bg

Представители на пет министерства - на спешна среща заради лошото време

Nova.bg

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Nova.bg