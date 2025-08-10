Любопитно

Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания

Известно е кои храни трябва да се консумират с повишено внимание

10 август 2025, 07:52
Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания
Източник: iStock/Getty Images

Н якои често срещани храни, които се появяват ежедневно на трапезите ни, могат да причинят сериозни хронични заболявания, от диабет до сърдечно-съдови заболявания. Известно е кои храни трябва да се консумират с повишено внимание, според украинския диетолог Катерина Крупкина.

Храни, които причиняват заболявания

Според експерта, възпалението е естествена защитна реакция на организма. Когато обаче стане хронично, може да доведе до здравословни проблеми: умора, кожни проблеми и повишен риск от заболяване.

Храните, свързани с повишено възпаление, включват:

  • Излишък от добавена захар — сладкиши, газирани напитки и някои сосове. Избягвайте само излишъка, не цялата захар.
  • Транс мазнини - маргарин, евтина бърза храна и купени от магазина печени изделия.
  • Излишък от наситени мазнини — колбаси, мазно червено месо и пържени храни. Само прекомерните количества са вредни; консумацията им веднъж или два пъти седмично е приемлива.
  • Алкохол - редовната му консумация е токсична.
  • Излишък от преработени храни - чипс, закуски, сосове от магазина и готови ястия.

Консумацията на захар над 17-21% от дневните калории е свързана с 38% по-висок риск от сърдечно-съдова смъртност в сравнение с прием от 8%.

Няколко трика в кухнята за по-здравословно хранене
10 снимки
здравословно
здравословно
здравословно
здравословно

Захарните напитки насърчават затлъстяването и увеличават риска от диабет тип 2, сърдечни заболявания, хронично бъбречно заболяване и дори някои видове рак поради наднормено тегло и хронично възпаление.

Важно е да се разбере, че тези храни са вредни, когато формират основата на диетата, докато пълноценните храни (зеленчуци, плодове, бобови растения, ядки, зърнени храни) стават рядкост.

Какви храни да ядем

Зеленчуци, плодове, горски плодове и бобови растения

Много проучвания показват, че повишената консумация на зеленчуци и плодове (особено листни зеленчуци и кръстоцветни зеленчуци) е свързана със значително намаляване на общата смъртност и сърдечно-съдовите заболявания.

Бобовите растения (боб, леща) подпомагат здравето, метаболизма, понижават „лошия“ холестерол и са свързани с по-нисък риск от диабет.

Пълнозърнести храни

Дневната порция пълнозърнести храни е свързана с 8% намаление на риска от смъртност. Ядките, бобовите растения и пълнозърнестите храни осигуряват най-добър ефект върху метаболитното здраве.

Мазна риба и омега-3

Важно е редовно да се консумира риба като сьомга, сардини и скумрия, тъй като те са важен източник на омега-3 мастни киселини, които значително намаляват маркерите на възпаление и защитават сърцето.

Ядки и семена

Ядките намаляват риска от смъртност и са мощен източник на здравословни мазнини, фитохимикали и диетични фибри. Те са един от най-добрите избори за подобряване на метаболитните маркери.

Кисело мляко и кефир

Продуктите с активни живи култури (кисело мляко, кефир) поддържат здравословна чревна микробиота, която играе ключова роля за намаляване на системното възпаление и риска от имунни заболявания.

Източник: rbc.ua    
Здравословно хранене Хронични заболявания Възпаление Вредни храни Полезни храни Захар Пълнозърнести храни Мазна риба Бобови растения Чревна микробиота
Последвайте ни

По темата

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания

Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания

Може ли шефът да ни намали заплатата

Може ли шефът да ни намали заплатата

pariteni.bg
Скритите и практични функции на Waze, които не използвате

Скритите и практични функции на Waze, които не използвате

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Любопитно Преди 1 час

Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Любопитно Преди 1 час

Спите ли по пижама или предпочитате повече свобода?

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

Технологии Преди 11 часа

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Свят Преди 12 часа

Още седем ареста са извършени за други престъпления, включително пет за нападения над полицейски служители

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Свят Преди 12 часа

Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

България Преди 12 часа

Подаден е сигнал в полицията, а от местното ВиК дружество вече втори ден се опитват да подновят водоподаването

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

България Преди 12 часа

Мерките ще се следят с електронни гривни

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

България Преди 12 часа

Огънят е достигнал до вилната зона на града

Българин изчезна в Охридското езеро

Българин изчезна в Охридското езеро

Свят Преди 13 часа

Местната полиция и водолазни екипи са започнали операция по издирване

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Свят Преди 14 часа

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Свят Преди 14 часа

Иран обяви, че с Русия или без нея ще действа

Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert

Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert

България Преди 15 часа

Огънят обхваща сухи треви и храсти в района между селата Градец и Царичина

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Свят Преди 16 часа

Путин е предал условията си на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва

Полицията хвана 21 непълнолетни при акция във Варна

Полицията хвана 21 непълнолетни при акция във Варна

България Преди 17 часа

Специализираната акция е обхванала пет нощни заведения

Трише: За България еврото не е сериозна промяна

Трише: За България еврото не е сериозна промяна

България Преди 17 часа

Трише е една от най-емблематичните фигури в икономическата история на обединена Европа

Предаде се един от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

Предаде се един от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

България Преди 17 часа

Властите все още търсят друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Професионален празник и имен ден: Вижте кой празнува днес!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 август, неделя

Edna.bg

Левски атакува върха срещу Спартак Варна, но с поглед към реванша в Баку

Gong.bg

Ботев Пловдив ще опита да поеме глътка въздух срещу прогресиращия Локомотив София

Gong.bg

Горещо време в неделя с температури до 40 градуса

Nova.bg

Закриват Националния събор на народното творчество в Копривщица с едночасов концерт

Nova.bg