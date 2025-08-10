Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания

Н якои често срещани храни, които се появяват ежедневно на трапезите ни, могат да причинят сериозни хронични заболявания, от диабет до сърдечно-съдови заболявания. Известно е кои храни трябва да се консумират с повишено внимание, според украинския диетолог Катерина Крупкина.

Храни, които причиняват заболявания

Според експерта, възпалението е естествена защитна реакция на организма. Когато обаче стане хронично, може да доведе до здравословни проблеми: умора, кожни проблеми и повишен риск от заболяване.

Храните, свързани с повишено възпаление, включват:

Излишък от добавена захар — сладкиши, газирани напитки и някои сосове. Избягвайте само излишъка, не цялата захар.

— сладкиши, газирани напитки и някои сосове. Избягвайте само излишъка, не цялата захар. Транс мазнини - маргарин, евтина бърза храна и купени от магазина печени изделия.

- маргарин, евтина бърза храна и купени от магазина печени изделия. Излишък от наситени мазнини — колбаси, мазно червено месо и пържени храни. Само прекомерните количества са вредни; консумацията им веднъж или два пъти седмично е приемлива.

— колбаси, мазно червено месо и пържени храни. Само прекомерните количества са вредни; консумацията им веднъж или два пъти седмично е приемлива. Алкохол - редовната му консумация е токсична.

- редовната му консумация е токсична. Излишък от преработени храни - чипс, закуски, сосове от магазина и готови ястия.

Консумацията на захар над 17-21% от дневните калории е свързана с 38% по-висок риск от сърдечно-съдова смъртност в сравнение с прием от 8%.

Захарните напитки насърчават затлъстяването и увеличават риска от диабет тип 2, сърдечни заболявания, хронично бъбречно заболяване и дори някои видове рак поради наднормено тегло и хронично възпаление.

Важно е да се разбере, че тези храни са вредни, когато формират основата на диетата, докато пълноценните храни (зеленчуци, плодове, бобови растения, ядки, зърнени храни) стават рядкост.

Какви храни да ядем

Зеленчуци, плодове, горски плодове и бобови растения

Много проучвания показват, че повишената консумация на зеленчуци и плодове (особено листни зеленчуци и кръстоцветни зеленчуци) е свързана със значително намаляване на общата смъртност и сърдечно-съдовите заболявания.

Бобовите растения (боб, леща) подпомагат здравето, метаболизма, понижават „лошия“ холестерол и са свързани с по-нисък риск от диабет.

Пълнозърнести храни

Дневната порция пълнозърнести храни е свързана с 8% намаление на риска от смъртност. Ядките, бобовите растения и пълнозърнестите храни осигуряват най-добър ефект върху метаболитното здраве.

Мазна риба и омега-3

Важно е редовно да се консумира риба като сьомга, сардини и скумрия, тъй като те са важен източник на омега-3 мастни киселини, които значително намаляват маркерите на възпаление и защитават сърцето.

Ядки и семена

Ядките намаляват риска от смъртност и са мощен източник на здравословни мазнини, фитохимикали и диетични фибри. Те са един от най-добрите избори за подобряване на метаболитните маркери.

Кисело мляко и кефир

Продуктите с активни живи култури (кисело мляко, кефир) поддържат здравословна чревна микробиота, която играе ключова роля за намаляване на системното възпаление и риска от имунни заболявания.