Австралия забрани TikTok на правителствени устройства

А встралия ще забрани TikTok на правителствени устройства, присъединявайки се към нарастващия списък от западни държави, които ограничават приложението поради опасения за националната сигурност, предаде АФП.

Главният прокурор Марк Драйфус заяви, че решението е взето след съвет от разузнавателните служби на страната и ще започне да се прилага "възможно най-скоро".

Австралия е последният член на тайния алианс за сигурност "Пет очи", който преследва правителствена забрана на TikTok, присъединявайки се към съюзниците си САЩ, Великобритания, Канада и Нова Зеландия.

Франция, Нидерландия и Европейската комисия са предприели подобни стъпки.

