Австралия планира забраната на социалните мрежи за деца под 16 години

П равителството на Австралия заяви, че ще въведе „водещо в света“ законодателство, което да забрани на деца под 16 години да посещават социалните мрежи.

Министър-председателят Антъни Албанезе заяви, че предложените закони, които ще бъдат внесени в парламента следващата седмица, имат за цел да намалят „вредата“, която социалните медии нанасят на австралийските деца.

„Това е за майките и бащите... Те, както и аз, са ужасно притеснени за безопасността на децата ни в интернет. Искам австралийските семейства да знаят, че правителството ви подкрепя“, каза той.

Въпреки че много от подробностите все още предстои да бъдат обсъдени, правителството заяви, че забраната няма да се прилага за младите хора, които вече са в социалните медии.

#Australia Set To Ban #SocialMedia For Under 16



"It's a very good move, we've been demanding the same thing, children should be away from social media, gadgets, social media is very harmful, since COVID there's so much exposure...": @anubha1812, IWPA President@NivedhanaPrabhu pic.twitter.com/SO2Ar08MYP