"Сигнал за събуждане": Как Тръмп коментира китайския DeepSeek

Д оналд Тръмп смята, че китайският стартъп DeepSeek, който твърди, че има техническо предимство пред американските си конкуренти, трябва да бъде „сигнал за събуждане“ за американските фирми за изкуствен интелект.

DeepSeek твърди, че нейните модели за изкуствен интелект са сравними с тези на американските гиганти, като OpenAI, която стои зад ChatGPT и Gemini на Google, но потенциално са на част от цената им.

Това доведе до спад на различни американски акции, особено на производителя на чипове Nvidia, който регистрира рекордна еднодневна загуба за всички компании на Уолстрийт.

🇺🇸 US: President Trump says, “The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world.” pic.twitter.com/n1mQBcFozB