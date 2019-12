Аушвиц на елхата: Как Amazon възмути Полша

"Амазон" изтегли от продажба „коледни играчки", показващи изображения на бивш концентрационен лагер, които продавачи са публикували на сайта на компанията, пише Би Би Си.

Това стана след като страницата на полския музей "Аушвиц-Биркенау" в "Туитър" призова търговеца да премахне "смущаващата и неуважителна" стока.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1 декември 2019 г.

Тя включва украшения за елхи, отварачка за бутилки и подложка за компютърна мишка. Върху всички тях са изобразени сцени от нацисткия лагер на смъртта, където са извършени масови убийства през Втората световна война.

Коледните стоки включват изображения от Аушвиц, включително железопътната линия, която води до портите на лагера, оградите с бодлива тел и сградите, където са били жертвите - предимно евреи.

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1 декември 2019 г.

Мемориалният комплекс и музей публикува актуализация, в която се казва, че предметите са премахнати от сайта на компанията. Те също благодарят на потребителите на социалните мрежи за тяхната "активност и реакция", след като публикацията беше споделена хиляди пъти.

Но по-късно се оказва, че и друг продавач също предлага "смущаващ онлайн продукт" - подложка за компютърна мишка, на която има изображение на товарен влак, използван за депортиране на хора в концлагерите.

Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1 декември 2019 г.

Amazon заяви, че въпросните продукти вече са премахнати.

"Всички търговци са задължени да спазват нашите правила за продажби. Тези от тях, които отказват да направят това, ще бъдат обект на санкции, включително възможността за закриване на акаунтите им".

