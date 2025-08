"Атомните бомби разтопиха хората": Как едно 8-годишно момиче оцеля в Хирошима и Нагасаки

П реди 80 години две атомни бомби бяха хвърлени върху Япония. Под два гъбообразни облака, създадени от огромната енергия, освободена от ядреното делене, градовете Хирошима и Нагасаки бяха опустошени и над 210 000 души бяха убити.

Следващото е базирано на свидетелствата на двама души, които са били изложени на последиците от двете бомбардировки и са видели как и двата града са изгорени до пепел. Те разказаха за своите болезнени преживявания и подчертаха, че подобно нещо никога повече не трябва да се случва, пише The Japan News.

Един познат град, преобразен

„Минами-Канон-мачи, Хирошима; на 3,5 километра от хипоцентъра“ и „10 август, Мацуяма-мачи, Нагасаки; изложен на радиация при влизане в града“.

Тези записи от официалното свидетелство за оцеляването след атомната бомбардировка на 88-годишната Аяно Хирашима от Нагасаки показват, че тя е била изложена на ядрена радиация както в Нагасаки, така и в Хирошима.

На 6 август 1945 г. тя е била на 8 години и е била ученичка в трети клас в началното училище. В 8:15 ч. сутринта този ден, докато е стояла на входа на училището и е протягала ръка за обувките си, докато се е готвела да излезе на детската площадка, погледът ѝ внезапно почервенял. Чула силен бумтящ звук и се озовала в капан под сградата. Успяла да изпълзи навън, водена от светлината, идваща през 10-сантиметрова пролука в развалините, и когато изпълзяла, открила, че градът, който познавала, е напълно преобразен.

