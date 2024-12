Турция: Асад беше полезен играч за Израел

Т урция не е участвала в операцията на въоръжената опозиция в Сирия, която доведе до падането на режима на Башар Асад. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от в. „Економим“.

Турция не е била част от такъв процес. След стартирането на операцията на „Хаят Тахрир аш Шам“ и други опозиционни групи положихме интензивни усилия тя да бъде проведена по най-безкръвния и безпроблемен начин. Преди това не сме се обединявали с нито една държава или група, не сме участвали и в планиране на подобна операция, каза Фидан.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan stated that #Turkey did not participate in #Syria's armed opposition operation that led to Bashar al-Assad's resignation.



"Despite our attempts, Assad refused negotiations with Turkey, even via third-party mediators."