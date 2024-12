Ердоган за ситуацията в Сирия: С края на кървавия режим се отваря вратата към мира

С ирия е напът да постигне мир след падането на „кървавия“ режим на Башар ал Асад. Това заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от електронното издание на проправителствения в. „Сабах“.

Ердоган говори на събитие, посветено на правата на човека. Той приветства „победата на сирийския народ срещу режима на Асад, като добави, че с края на „кървавия режим“ се отваря вратата към мира".

Турският президент посочи, че Турция „винаги се е придържала към съвестта си“, докато е формирала политиката си за справяне с кризата в Сирия. По думите му доброволното завръщане на бежанци от Турция в Сирия ще се увеличи, ако в съседната страна настъпи мир.

