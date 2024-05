Арестуваха мъж, който се разхождал гол в самолет и блъснал стюардеса

М ъж е арестуван, за когото се твърди, че е бягал гол по пътеката на самолет по време на полет.

(Във видеото може да научите повече за: Авиокомпания свали майка от самолет и я раздели с детето ѝ)

Австралийски полицаи съобщиха, че по време на полет от Пърт до Мелбърн мъжът е съборил стюардеса и е принудил самолета да се върне обратно към летището, от което е тръгнал.

