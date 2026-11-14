Зеленски: ЕС и НАТО са единствената истинска сигурност за Европа

Зеленски заяви, че ЕС и НАТО са единствената надеждна гаранция за сигурността на Европа. Той разкри, че американски преговарящи за първи път са обсъдили възможността Украйна да се оттегли от Донбас в замяна на членство в НАТО. Киев не е склонен да отстъпи територии.

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европейският съюз и НАТО представляват единствената "истинска сигурност" за Европа, като предупреди, че опитите на Кремъл да промени архитектурата на сигурност на континента могат да доведат до още конфликти, предаде Франс прес.

"Това е опасно, защото според мен именно подобни неща водят до войни и ескалации", заяви вчера Зеленски в изказване пред репортери, което беше публикувано по-рано днес. "Истинската сигурност в Европа означава ЕС и НАТО. Това е. Няма друга сигурност в Европа", добави той.

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Зеленски заяви, че американските преговарящи са повдигнали въпроса за "възможно оттегляне на Украйна от разположения в източната част на страната регион Донбас в замяна на присъединяване към НАТО", след състоялия се преди дни кръг от мирни преговори с Русия в Абу Даби, предаде Ройтерс.

Зеленски повтори позицията си, че Киев не е склонен да се оттегли от своята територия. Той заяви, че ако Украйна получи всеобхватен пакет за сигурност, включващ гаранции за сигурност, силна и добре финансирана украинска армия, както и средства за възстановяване, той ще постави въпроса на референдум.

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"Американците повдигнаха въпроса: "Ами ако Украйна се присъедини към НАТО? Ще се оттегли ли Украйна от Донбас?" Това беше първият път, когато този въпрос беше повдигнат", заяви Зеленски пред журналисти в изявление, публикувано днес от канцеларията му.

"Ето защо смятам, че НАТО отново е на дневен ред. Но вие също сте чули сигналите на (руския президент Владимир) Путин, и това е изключително труден разговор", добави той.