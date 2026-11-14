Свят

Зеленски: ЕС и НАТО са единствената истинска сигурност за Европа

Украинският президент предупреди, че опитите на Кремъл да промени архитектурата на сигурност на континента могат да доведат до нови конфликти

14 ноември 2026, 13:05
Зеленски: ЕС и НАТО са единствената истинска сигурност за Европа
Източник: БТА
  1. Зеленски заяви, че ЕС и НАТО са единствената надеждна гаранция за сигурността на Европа.
  2. Той разкри, че американски преговарящи за първи път са обсъдили възможността Украйна да се оттегли от Донбас в замяна на членство в НАТО.
  3. Киев не е склонен да отстъпи територии.

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европейският съюз и НАТО представляват единствената "истинска сигурност" за Европа, като предупреди, че опитите на Кремъл да промени архитектурата на сигурност на континента могат да доведат до още конфликти, предаде Франс прес. 

"Това е опасно, защото според мен именно подобни неща водят до войни и ескалации", заяви вчера Зеленски в изказване пред репортери, което беше публикувано по-рано днес. "Истинската сигурност в Европа означава ЕС и НАТО. Това е. Няма друга сигурност в Европа", добави той. 

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Зеленски заяви, че американските преговарящи са повдигнали въпроса за "възможно оттегляне на Украйна от разположения в източната част на страната регион Донбас в замяна на присъединяване към НАТО", след състоялия се преди дни кръг от мирни преговори с Русия в Абу Даби, предаде Ройтерс. 

Зеленски повтори позицията си, че Киев не е склонен да се оттегли от своята територия. Той заяви, че ако Украйна получи всеобхватен пакет за сигурност, включващ гаранции за сигурност, силна и добре финансирана украинска армия, както и средства за възстановяване, той ще постави въпроса на референдум.

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"Американците повдигнаха въпроса: "Ами ако Украйна се присъедини към НАТО? Ще се оттегли ли Украйна от Донбас?" Това беше първият път, когато този въпрос беше повдигнат", заяви Зеленски пред журналисти в изявление, публикувано днес от канцеларията му.

"Ето защо смятам, че НАТО отново е на дневен ред. Но вие също сте чули сигналите на (руския президент Владимир) Путин, и това е изключително труден разговор", добави той. 

Източник: БТА    
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