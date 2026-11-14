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Трети път за шест часа: Румъния вдигна F-16 заради обект край Змийския остров

Жителите на окръг Тулча получиха две предупреждения, но не е регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство

14 ноември 2026, 13:38
Трети път за шест часа: Румъния вдигна F-16 заради обект край Змийския остров
Източник: IStock
  • Румънските военновъздушни сили вдигнаха два изтребителя F-16 след засичане на въздушна цел близо до украинския Змийски остров.
  • Жителите на северната част на окръг Тулча получиха две предупреждения чрез системата Ро-Алърт.
  • Това е третото подобно предупреждение за по-малко от шест часа.

Напрежение край румънската граница: Няколко въздушни цели задействаха F-16

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили бяха вдигнати тази сутрин от 86-та авиобаза във Фетещ, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел близо до украинския Змийския остров. Това съобщават от ведомството на официалната си страница в Интернет.

Жителите на северната част на окръг Тулча получиха две предупредителни съобщения чрез системата Ро-Алърт – в 04:45 и в 05:39 местно (и българско) време.

Тревога в Румъния: Чужд обект навлезе във въздушното пространство, вдигнаха F-16

Това е третото предупреждение за по-малко от шест часа, след като в петък вечерта, югоизточно от острова – в рамките на украинското въздушно пространство – бе засечена друга въздушна цел.

Въздушната тревога е била отменена в 05:52, тъй като не е било регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство.

Източник: БТА    
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