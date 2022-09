П евецът Ар Кели е признат за виновен за детска порнография и други обвинения след едномесечен съдебен процес в родния му град Чикаго.

Робърт Силвестър Кели е осъден по три обвинения за производство на детска порнография и три обвинения за подмамване на малолетни.

Ар Кели е подсъдим в ново дело за сексуални престъпления​

Кели и двама негови бивши съдружници бяха обвинени, че са манипулирали делото за детска порнография, в което певецът беше въвлечен през 2008 г. Тогава съдебните заседатели произнесоха присъда, с която ги признаха за невинни.

12-членното съдебно жури отдели около 11 часа в продължение на два дни, за да произнесе присъдите. Те могат да добавят десетилетия затвор към 30-те години, които Кели вече излежава.

