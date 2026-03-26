Подновяват разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване

Б ританската полиция обяви, че ще възобнови разследването по обвинения в изнасилване и сексуално насилие срещу инфлуенсъра Андрю Тейт, отнасящи се за периода 2014–2015 г.

Полицията на Хартфордшир потвърди, че ще преразгледа твърденията на жени за тежки сексуални престъпления, като това е поредният етап от серия разследвания срещу Тейт, британско-американски гражданин, известен с противоречивите си позиции в социалните мрежи.

Първоначалното разследване по сигналите на три жени е продължило четири години, но е било прекратено през 2019 г., след като прокуратурата е преценила, че няма достатъчно доказателства за реална възможност за осъдителна присъда.

Жените, подали сигналите, настояват, че възобновяването на случая е закъсняло. „Отдавна беше време полицията да поднови разследването на нашите обвинения за изнасилване, сексуално насилие и посегателство“, заявиха те, цитирани от АФП.

Паралелно с това те водят и гражданско дело срещу Тейт, към което се е присъединила и четвърта жена. Процесът във Висшия съд в Лондон е насрочен за юни 2026 г.

В Румъния, където братята Андрю и Тристан Тейт пребивават през последните години, срещу тях се водят отделни разследвания по обвинения в трафик на непълнолетни, сексуални престъпления и пране на пари.

Допълнително британските власти ги разследват за укриване на данъци и финансови престъпления. Полицията на Бедфордшир е издала европейска заповед за арест, като румънски съд е постановил екстрадицията им във Великобритания след приключване на местните съдебни процедури.

Братята Тейт отричат всички обвинения, а техните адвокати заявиха, че ще се явят пред британските власти след приключване на делата в Румъния.