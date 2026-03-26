Подновяват разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване

26 март 2026, 21:48
Източник: Getty Images

Б ританската полиция обяви, че ще възобнови разследването по обвинения в изнасилване и сексуално насилие срещу инфлуенсъра Андрю Тейт, отнасящи се за периода 2014–2015 г.

Полицията на Хартфордшир потвърди, че ще преразгледа твърденията на жени за тежки сексуални престъпления, като това е поредният етап от серия разследвания срещу Тейт, британско-американски гражданин, известен с противоречивите си позиции в социалните мрежи.

Великобритания обвини братята Тейт в изнасилване

Първоначалното разследване по сигналите на три жени е продължило четири години, но е било прекратено през 2019 г., след като прокуратурата е преценила, че няма достатъчно доказателства за реална възможност за осъдителна присъда.

Жените, подали сигналите, настояват, че възобновяването на случая е закъсняло. „Отдавна беше време полицията да поднови разследването на нашите обвинения за изнасилване, сексуално насилие и посегателство“, заявиха те, цитирани от АФП.

Паралелно с това те водят и гражданско дело срещу Тейт, към което се е присъединила и четвърта жена. Процесът във Висшия съд в Лондон е насрочен за юни 2026 г.

В Румъния, където братята Андрю и Тристан Тейт пребивават през последните години, срещу тях се водят отделни разследвания по обвинения в трафик на непълнолетни, сексуални престъпления и пране на пари.

"Аз те притежавам": Още четири обвинения към Андрю Тейт

Допълнително британските власти ги разследват за укриване на данъци и финансови престъпления. Полицията на Бедфордшир е издала европейска заповед за арест, като румънски съд е постановил екстрадицията им във Великобритания след приключване на местните съдебни процедури.

Братята Тейт отричат всички обвинения, а техните адвокати заявиха, че ще се явят пред британските власти след приключване на делата в Румъния.

Източник: БГНЕС    
Андрю Тейт Сексуално насилие Разследване
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Жена намушка четирима души в центъра на София

Жена намушка четирима души в центъра на София

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

pariteni.bg
Мога ли да разхождам котката си навън

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 1 ден
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 1 ден
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 22 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 22 часа
Последни новини

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Свят Преди 2 часа

Освен това Уиткоф потвърди, че на Иран е представен план от 15 точки

Задържаха ученик за грабеж и побой

Задържаха ученик за грабеж и побой

България Преди 2 часа

Били нападнати две 15-годишни момчета

Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

България Преди 4 часа

Парите са по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Свят Преди 4 часа

Путин: Последиците от конфликта в Близкия изток все още трудно могат да се прогнозират с точност

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

Свят Преди 4 часа

Полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг

<p>Учени алармират за нов щам на COVID-19&nbsp;с над 70 генетични промени</p>

COVID-19 мутира отново: Учени алармират за нов щам с над 70 генетични промени

Свят Преди 4 часа

Учените алармират за появата на BA.3.2 – наследник на Омикрон с над 70 мутации, който вече е засечен в 23 държави, включително Великобритания. Експертите проверяват дали новите генетични промени ще направят вируса по-устойчив на имунната защита

Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

България Преди 5 часа

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

Свят Преди 5 часа

Голямата Линдзи Вон проговори за първи път след зловещото падане на Олимпиадата. Ски легендата разказва за битката на лекарите да спасят крака ѝ и за папараците, които едва не попречиха на спасителната операция

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Свят Преди 5 часа

Трагедия в САЩ: 46-годишната Габриела Баутиста загуби живота си след среща с гърмяща змия в популярен парк. Докато властите отчитат скок в инцидентите, експертите предупреждават – времето за реакция е критично за оцеляването

.

Дънди: Когато бях дебел, нямах никаква конкуренция

Любопитно Преди 5 часа

Дънди за актьорството и музиката, лудите студентски години, любовта в живота му и как една промяна преобръща цялата му кариера

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Свят Преди 6 часа

Афганистанските сили са отвърнали на огъня

Дженифър Гарнър на снимачната площадка на „Събудих се на 30“

Култовият „Събудих се на 30“ се завръща: Подготвят нова версия с нови звезди

Любопитно Преди 6 часа

Любимата комедия „Събудих се на 30“ се завръща с нов прочит в Netflix! Емили Байдър и Логан Лерман поемат щафетата, докато самата Дженифър Гарнър се включва в проекта като продуцент, за да вдъхне нов живот на историята за порасналата Джена Ринк

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

България Преди 6 часа

На място са пристигнали три автомобила на полицията

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

България Преди 6 часа

Стармър: Днес ще разговарям със съюзниците какво още можем да направим

Кирил Киров - Кико: “Внимавай какво ще кажат хората” е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

Кирил Киров - Кико: “Внимавай какво ще кажат хората” е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

„Самопочистването е невероятно удобство“ – изборът на една млада майка

„Самопочистването е невероятно удобство“ – изборът на една млада майка

Любопитно Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Дънди: Жената до мен е най-голямата ми подкрепа

Edna.bg

Замразена храна и кулинарни недоразумения отвеждат Шеф Манчев в Лом

Edna.bg

Яник Синер продължава похода си в Маями

Gong.bg

Люксембург се приближи до България след гол от корнер

Gong.bg

Жена намушка четирима чужденци в София

Nova.bg

Кризата с горивата: Рискът от затваряне на втори ключов проток води до нови поскъпвания

Nova.bg