Свят

Япония се присъедини към оръжейна инициатива на НАТО за Украйна

Токио ще снабдява украинската армия с произведени в САЩ боеприпаси и техника, като закупува оборудване, което не причинява смърт

10 февруари 2026, 08:34
Източник: iStock

П равителството на Япония реши да се присъедини към инициативата на НАТО за оръжейни доставки за Киев "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL - Prioritized Ukraine Requirements List), предаде Укринформ, позовавайки се на японската обществена телевизия Ен Ейч Кей (NHK).

Токио ще снабдява украинската армия с произведени в САЩ боеприпаси и техника, като закупува оборудване, което не причинява смърт, уточнява украинската агенция. Най-вероятно става въпрос преди всичко за радарни системи и бронежилетки. 

НАТО готви големи оръжейни доставки за Украйна

Според информацията на Ен Ейч Кей от Токио вече са запознали държавите членове на НАТО с намерението си. Очаква се Япония, която е партньор на алианса, скоро да обяви официално присъединяването си към инициативата.

Според представител на НАТО несмъртоносното оборудване е от съществено значение за Украйна, посочва Укринформ. Над 20 държави от алианса, плюс Австралия и Нова Зеландия, вече се присъединиха към инициативата. Укринформ припомня, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази увереност, че тази година в PURL ще бъдат инвестирани 15 милиарда долара.

Зад актуалното решение на Япония да се присъедини към инициативата на НАТО за оръжейни доставки за Киев, известна като „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (PURL – Prioritized Ukraine Requirements List), стои дълга история на променящи се политики и адаптация към геополитическите реалности. В продължение на години, особено след първоначалните събития в Украйна през 2014 г., темата за директни оръжейни доставки от страните членки на НАТО беше деликатна. Тогава, както отбелязваха различни медийни доклади, държави като САЩ, Франция, Италия, Норвегия и Полша категорично отричаха или отказваха коментар относно твърденията за изпращане на съвременни оръжия и военни съветници на Украйна. Това подчертаваше първоначалната предпазливост в рамките на Алианса да се избегне пряка ескалация, както и липсата на координиран механизъм за такава помощ.

С течение на времето и ескалацията на конфликта, тази позиция започна да се променя. НАТО, осъзнавайки нарастващите нужди на Украйна, постепенно развиваше своята подкрепа. Кулминацията на този процес бе създаването на PURL, който представлява систематизиран подход за координиране на мащабни оръжейни пакети. Този нов финансов план цели да осигури редовни доставки на най-необходимото оборудване за украинската армия. Холандия стана първата държава, която обяви значителен принос към PURL с 500 милиона евро за системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси, закупени предимно от САЩ. Впоследствие, много други държави от Алианса, както и партньори като Австралия и Нова Зеландия, се включиха в инициативата, като генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази очакване за инвестиции от 15 милиарда долара през текущата година.На свой ред, Япония, със своята уникална следвоенна пацифистка конституция, също претърпя значителна еволюция в сферата на отбраната и международното сътрудничество. През 2004 г. например, бе постигнато знаково споразумение със САЩ, което за първи път разреши на Япония да доставя боеприпаси на американските сили при атака или очаквано нападение срещу японската територия – акт, който разшири възможностите отвъд традиционните за храна и гориво. Тази промяна беше предвестник на по-нататъшна активност. Токио инициира програмата Official Security Assistance (OSA), насочена към повишаване на капацитета за сигурност на развиващи се партньори чрез несмъртоносни оръжия и инфраструктура, като например радари за Филипините. Паралелно с това, Япония увеличи рекордно разходите си за отбрана, а през 2026 г. обяви предоставянето на 6 милиарда долара помощ за Украйна, включително оборудване за разминиране. Тези действия, съчетани с воденето на преговори за споразумение за сигурност с Украйна и категоричното осъждане на руската агресия, формират предшестващия път към настоящото решение на Токио да се включи в PURL с несмъртоносно оборудване.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Япония НАТО Украйна PURL Несмъртоносна помощ Доставки на оборудване Радарни системи Бронежилетки Токио Военна подкрепа
