Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

Н ебето над Норвегия, Швеция и Финландия бе озарено от зрелищен и необичаен светлинен феномен, който предизвика стотици сигнали към местните полицейски служби. Свидетели в северните региони описват ярка, въртяща се светлинна точка, обвита в мистична синя мъглявина, която мнозина първоначално помислили за посещение от извънземен произход.

Причината: Плесецк и „Союз-2.1б“

Мистерията бе бързо разгадана – „небесното шоу“ е резултат от успешното изстрелване на руската ракета-носител „Союз-2.1б“ от космодрума Плесецк в нощта срещу петък. Ракетата е извела в орбита военен сателит от серията „Космос“.

Науката зад явлението

Астрономи поясняват, че наблюдаваната гледка е т.нар. „ефект на здрача“. Той възниква, когато изхвърлените от ракетата газове на голяма височина попаднат под директните слънчеви лъчи, докато за хората на земята Слънцето вече е под хоризонта. Замръзналите частици гориво във вакуума действат като огледала, създавайки гигантски светещ прожектор или характерна спирала.

Исторически препратки

Случаят напомня за прочутата „Норвежка спирала“ от 2009 г., която тогава предизвика глобална сензация. Тогавашният феномен бе причинен от неуспешен тест на ракета „Булава“, която се въртеше неконтролируемо в атмосферата, създавайки перфектна светлинна спирала, видима от стотици километри.