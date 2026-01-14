Любопитно

Проучване: Космосът променя мозъците на астронавтите

Изследователите са анализирали ЯМР сканирания на 26 астронавти преди и след престоя им в Космоса

14 януари 2026, 12:57
Н ово изследване на здравните ефекти от космическите полети показа, че мозъците на астронавтите променят позицията и формата си с течение на времето. След космически полет, мозъкът се измества „нагоре и назад в черепа“, като сетивните и двигателните зони показват най-големи промени, установи проучването, предаде Sky News

„Налице са и регионални, нелинейни странични деформации, които се различават между горната и долната част на мозъка“, съобщава изследването, публикувано в понеделник в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Изследователите са анализирали ЯМР сканирания на 26 астронавти преди и след престоя им в Космоса.

След това резултатите са сравнени със сканирания на 24 цивилни участници на Земята, които са били подложени на „дълготраен покой в леглото с наклон на главата надолу“.

Учените откриха подобни промени във формата и позицията на мозъците при цивилните участници, но мозъците на астронавтите показаха по-голямо изместване нагоре.

„Последиците за здравето и човешката работоспособност от тези свързани с космически полети измествания и деформации на мозъка изискват по-нататъшно проучване, за да се проправи път за по-безопасно човешко изследване на Космоса“, се казва в проучването, като се добавя: „Въпреки че по-голямата част от мозъчната деформация се възстанови в рамките на шест месеца след полета, някои промени останаха.“

Рейчъл Сайдлър, професор в катедрата по приложна физиология и кинезиология в Университета на Флорида и съавтор на изследването, заяви пред американската партньорска мрежа на Sky News, NBC: „Трябва да разберем тези промени и техните въздействия, за да запазим астронавтите в безопасност и добро здраве, както и да защитим тяхното дълголетие.“

По отношение на това как времето, прекарано в Космоса, също изглежда е повлияло на мозъка, професор Сайдлър отбеляза: „При хората, които прекараха една година, бяха наблюдавани най-големите промени.“

„Все още имаше някои видими промени при хората, които прекараха две седмици, но продължителността изглежда е движещият фактор.“

