Южна Корея изстреля трети шпионски сателит

Т ретият военен шпионски сателит на Южна Корея беше успешно изстрелян от космически център на САЩ, предаде информационната агенция Yonhap.

Според Министерството на отбраната ракетата Falcon 9 на SpaceX, носеща домашния шпионски сателит на страната, е излетяла в 20:34 ч. местно време на 21 ноември от космическата база Ванденберг.

🔴 South Korea has successfully placed its third domestically produced spy satellite into orbit. #BREAKING pic.twitter.com/LD33UJMZdQ

Спътникът е изпратен в орбита в 21:24 ч. и е успял да се свърже с чуждестранна наземна станция в 23:30 ч., което е стъпка, потвърждаваща успешното изстрелване.

Спътникът ще извършва наблюдение на Северна Корея след месеци на изпитания.

South Korea successfully launched its third military spy satellite from Vandenberg Space Force Base in California using a SpaceX Falcon 9 rocket.



The troubled nation plans to deploy a total of five such satellites by 2025. (1/2🧵) pic.twitter.com/ix1rXcbnXZ