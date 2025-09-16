Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

А мериканският сенатор Линдзи Греъм разкритикува Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия, като заплаши двете централноевропейски държави с "последици", ако не прекратят зависимостта си от Москва. Това предаде Politico .

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп миналата седмица призова страните от НАТО да "спрат да купуват петрол от Русия", обещавайки да наложи санкции срещу Москва, след като всички държави-членки направят това. Американският министър на енергетиката Крис Райт също призова останалите в ЕС купувачи на руски изкопаеми горива да търсят енергия от други източници.

Греъм, който е един от най-близките съюзници на Тръмп, заяви в публикация в социалните мрежи, че президентът е "прав да настоява Европа да спре да купува руски петрол", и призна, че континентът в голяма степен вече е направил това, като добави, че "сега въпросът практически се свежда до Унгария и Словакия".

"Надявам се и очаквам скоро те да се включат, за да ни помогнат да сложим край на това кръвопролитие", каза той. "Ако не го направят, ще трябва да последват последствия."

US Senator Lindsey Graham has warned Hungary and Slovakia over their Russian energy purchases.https://t.co/xuHFl2Jk5j — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 16, 2025

Преди пълномащабното настъпление на Кремъл срещу Украйна през февруари 2022 г., целият блок внасяше 45 процента от природния си газ и 27 процента от суровия си петрол от Русия.

Миналата година този дял спадна до 19 процента за газа и 3 процента за петрола, след като Европейската комисия забрани вноса по море. През 2024 г. страните от ЕС платиха 21,9 милиарда евро за руски изкопаеми горива, което представлява около 10 процента от общите приходи на Русия от световния износ.

Какво постига забраната на САЩ за внос на руски петрол

Но докато повечето държави членки прекратиха или рязко намалиха зависимостта си след началото на войната, в опит да източат военната каса на руския президент Владимир Путин, Унгария и Словакия я увеличиха, възползвайки се от намалените цени на руските доставки.

Будапеща "увеличи зависимостта си от руски суров петрол от 61 процента преди нахлуването до 86 процента през 2024 г.", докато Братислава "остана почти 100 процента зависима от доставките от Москва", се посочва в доклад на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух.

И двете страни търсят по-близки отношения с Кремъл и досега отказват призивите да намерят алтернативни енергийни източници.

Миналия месец Унгария наложи санкции на украински военен офицер, стоящ зад нападението срещу нефтопровода "Дружба" в Русия, който доставя над половината от вноса на петрол на Будапеща.