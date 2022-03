Американски сенатор призова за убийството на Путин

А мериканският сенатор републиканец от Южна Каролина Линдзи Греъм призова за убийство на руския президент Владимир Путин.

САЩ налагат допълнителни санкции на Русия и Беларус

Последва реакция на руското посолство, според което този акт е равносилен на престъпление. Оттам поискаха официално обяснение от САЩ. Това бе съобщено от руския посланик във Вашингтон Анатолий Антонов.

Лавров: Трета световна война би била ядрена и разрушителна

"Съдбата на Съединените щати е застрашена с такива безотговорни и непрофесионални политици начело. Настояваме за официално обяснение и решително осъждане на престъпните изявления на този американец", каза Антонов.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.