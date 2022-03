Лавров: Трета световна война би била ядрена и разрушителна

Р уският външен министър Сергей Лавров заяви, че ако ще има трета световна война, тя би била ядрена и разрушителна, предават от Reuters.

Лавров каза, че Русия, която започна така наречената от нея специална военна операция срещу Украйна миналата седмица, ще бъде изправена пред "реална опасност", ако Киев се сдобие с ядрени оръжия.

На 1 март руският външен министър заяви, че за страната му е неприемливо да има американски ядрени оръжия на територията на някои европейски държави и е крайно време те да бъдат върнати на САЩ.

Русия започва учения с ядрени оръжия

Лавров допълни, че Русия предприема всички мерки, за да попречи на Украйна да притежава ядрени оръжия.

"Властите в Киев играят опасна игра с плановете си да се сдобият със собствени ядрени оръжия", каза той. "Трагедията в Украйна е резултат от поддръжката на западните покровители на престъпния режим, който се формира там", заяви още Лавров. "Властите в Киев, които кроят планове да се сдобият със собствени ядрени оръжия, застрашават международната сигурност".

Той призовава на конференцията на ООН по въпросите на разоръжаването да се отхвърлят всякакви стъпки за премахване на съществуващата система за контрол на въоръженията.

Междувременно повече от 100 дипломати от около 40 държави напуснаха залата на ООН в Женева по време речта на Лавров във вторник в знак на протест срещу нахлуването на Русия в Украйна.

Сред останалите на заседанието на Съвета по правата на човека бяха посланикът на Русия в ООН в Женева Генадий Гатилов, който е бивш заместник на Лавров. Останаха и пратеници от Сирия, Китай и Венецуела.

U.S. Ambassadors @USAmbGVA Crocker and @USAmbHRC Taylor were proud to join @UKRinUNOG and colleagues from around the globe in today’s dramatic walkout from the Human Rights Council to protest Lavrov’s appalling attempt to justify Russia’s brutal and unprovoked attack on Ukraine. pic.twitter.com/Lovr0TtqiH