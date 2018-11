Демократите си върнаха контрола върху Камарата на представителите на американския Конгрес, където си осигуриха най-малко 218 от общо 435 места, предаде Асошиейтед прес. Според прогнозни данни на Си Ен Ен демократите дори получават 221 места, а републиканците - 199. Преброяването продължава. На междинните парламентарни избори вчера

демократите успяха да вземат най-малко 26 места в долната камара, които досега бяха в ръцете на републиканците,

допълва Франс прес.

Междинните избори в САЩ – референдум за Тръмп

За сметка на това републиканците запазиха контрола върху Сената и спечелиха четири сенаторски места, които досега бяха заети от демократи.

Връщането на контрола върху Камарата на представителите означава, че демократите ще оглавят водещи комисии и ще сложат край на "монопола на републиканците" върху властта. Това обаче поставя и началото на нова ера на разделено управление, отбелязва Асошиейтед прес.

Резултатите със сигурност ще променят значително политическия баланс във Вашингтон и ще сложат край на относителния комфорт, с който досега разполагаше Тръмп.

Демократите вече ще могат да блокират неговите законодателни инициативи

и да подновят активното разследване на неговите финансови операции и така наречената руска намеса в президентските избори от 2016 година. Възможно е дори да инициират процедура за импийчмънт, която обаче едва ли ще получи необходимата подкрепа в горната камара на Конгреса.

Демократите обаче не могат да бъдат напълно доволни, тъй като прогнозите за тяхна смазваща победа далеч не се оправдаха.

Очевидно избирателите съвсем не са толкова недоволни от Тръмп,

който прекара целия ден в Белия дом, заедно със семейството и най-близките си сътрудници.

