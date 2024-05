Амал Клуни е участвала в процеса за разследването на военни престъпления в Газа

А мал Клуни е помогнала на Международния наказателен съд да прецени доказателствата, довели до решението да се поискат заповеди за арест на високопоставени лидери на Израел и "Хамас".

Високопоставената британско-ливанска адвокатка публикува изявление на уебсайта на Фондация "Клуни за правосъдие", която е основала заедно със съпруга си, американския актьор Джордж Клуни, предаде АФП.

Amal Clooney was part of the team convened by the ICC prosecutor that recommended war crimes charges against the leaders of Israel and Hamas. The British lawyer has represented hundreds of victims of violence and mass atrocities. https://t.co/MA1XwJBnfZ