Опасно време в Гърция: Очакват се силни ветрове и много висок риск от пожари

С илни северни ветрове и много висок риск от горски пожари се очакват днес в цяла Гърция, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“. В някои части на Егейско море вятърът се очаква да бъде със сила от 8 до 9 степен по скалата на Бофорт.

Прогнозира се леко понижение на температурите, които ще достигнат между 35 и 37 градуса по Целзий в по-голямата част от континенталната част на страната и Йонийските острови, и до 38 градуса в части от Западна Гърция. Температурата в Атина се очаква да достигне 34 градуса.

Strong winds, extreme wildfire risk forecast across Greece Saturday https://t.co/EucbWUj7xl pic.twitter.com/ZDTNmvjB1x — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) August 28, 2026

Времето ще бъде предимно слънчево, с възможни гръмотевични бури следобед в областите Македония, Епир и други части на Северна и Централна Гърция. В Солун към късния следобед също могат да се появят гръмотевични бури.

Много висок риск от горски пожари е обявен за Крит и Додеканезите, докато повишен риск се прогнозира за област Атика, остров Евия, части от полуостров Пелопонес и Егейско море. Силните ветрове биха могли значително да затруднят усилията за борба с евентуални огнени стихии, отбелязва изданието.

Очаква се в неделя ветровете да отслабнат, а температурите да останат високи, но под нивата, характерни за опасни горещи вълни.