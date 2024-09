Шолц за регионалните избори: Тези резултати са горчиви

Г ерманският канцлер Олаф Шолц нарече „горчиви“ резултатите от двата регионални избора, на които крайнодясната АзГ спечели, а неговата коалиция загуби, и призова основните партии да съставят правителства без „десни екстремисти“.

С резултата си от гласуването през уикенда в Тюрингия Алтернатива за Германия (АзГ) се превърна в първата крайнодясна партия, която печели избори за държавен законодателен орган в Германия след Втората световна война. Тя остана на второ място след консерваторите в Саксония, показаха резултатите късно в неделя.

Но АзГ, считана за „дясноекстремистка“ от служителите по сигурността и в двете източни германски провинции, едва ли ще може да управлява, тъй като другите партии досега са отказвали да си сътрудничат с нея за формиране на мнозинство.

Историческа победа на крайнодесните в Германия (ВИДЕО)

Въпреки това националистическата, антимиграционна и приятелски настроена към Русия партия може да получи достатъчно места в двете провинции, за да блокира решения, изискващи мнозинство от две трети, като например назначаването на съдии или висши служители в областта на сигурността, което ще ѝ даде безпрецедентна власт.

German Chancellor Olaf Scholz’s ruling coalition was punished in two regional elections in eastern Germany, with populist parties on the extreme right and left taking more than 60% of the vote in Thuringia and almost half in Saxony. https://t.co/Yd9tvOqY0l