Какво си казаха Тръмп и Ал-Шараа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна днес с временния президент на Сирия Ахмед ал-Шараа в Саудитска Арабия, след като изненадващо обяви, че Вашингтон отменя всички санкции срещу ръководеното от бивши ислямисти правителство в Дамаск въпреки продължаващите опасения за връзките на лидерите му в миналото с терористичната организация „Ал Каида“, и заяви, че Вашингтон проучва възможността за нормализиране на връзките си със Сирия, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп направи коментарите по време на срещата на върха между САЩ и Съвета за сътрудничество в Персийския залив в Рияд. Преди нея Тръмп се срещна с Ахмед ал-Шараа. На снимки, излъчени в ефира на саудитската държавна телевизия, се вижда как двамата си стискат ръцете в присъствието на престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман ал Сауд.

Тръмп призова Ал-Шараа да нормализира връзките си с Израел и да подпише Авраамовите споразумения,

съобщи Белия дом.

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0