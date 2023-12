Акула уби тийнейджър край Австралия

А кула е нападнала и убила 15-годишно момче на отдалечено място за сърфиране в Южна Австралия, съобщи полицията на 29 декември.

Морският хищник е нападнал следобед близо до плажа Етел на полуостров Йорк, се казва в изявление на щатската полиция.

"За съжаление, тялото на момче тийнейджър беше извадено от водата мъртво", казаха те.

Teen killed in shark attack off Australia's coast, officials say https://t.co/n9PoO2RiAs