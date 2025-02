Папа Франциск се опитва да защити наследството си

П апа Франциск е силно притеснен за здравето си след хоспитализация с тежък бронхит и се стреми да завърши ключови дела преди евентуалната надпревара за неговия наследник, предаде Politico.

88-годишният понтифекс беше приет по-рано този месец в специализирано отделение на болница „Джемели“ в Рим с респираторна инфекция. Оттогава той беше принуден да отмени редица публични изяви. Това е поредната сериозна здравна криза за Франциск, който като млад мъж е претърпял отстраняване на част от белия дроб и в последните години здравето му става все по-крехко.

Пресслужбата на Светия престол редовно публикува актуализации за състоянието му. В понеделник Ватиканът обяви, че бронхитът на папата е прогресирал до „полимикробна инфекция“ със „сложна клинична картина“.

Според двама души, запознати с въпроса, Франциск изпитва силна болка и лично е изразил опасения, че този път няма да се справи. В неделя лекарите в „Джемели“ му забраниха да произнесе традиционната си неделна проповед на Ангелус – нещо, което той рядко пропуска дори при предишни хоспитализации.

Това решение силно го разстроило, разказаха двама източници. „Сега той действа изцяло по нареждания на лекарите“, допълни един от тях.

Първоначално папата се съпротивлявал на хоспитализацията, но му било казано недвусмислено, че ако остане в стаята си във Ватикана, рискът за живота му е твърде голям, разкри втори източник.

Подготовка за бъдещето

