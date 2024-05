Ако Тръмп бъде оправдан: Съпругът на Сторми Даниелс разкри своя план

Б арет Блейд, съпругът на Сторми Даниелс, каза, че той и съпругата му вероятно ще напуснат страната, ако бившият президент Доналд Тръмп бъде признат за невинен в съдебния процес за мълчаливи пари в Ню Йорк.

Тръмп е изправен пред 34 престъпления, обвинен във фалшифициране на бизнес записи, за да прикрие възстановяване на тайни пари, които бившият му адвокат Майкъл Коен е платил на Даниелс по време на президентската кампания през 2016 г. Миналата седмица Даниелс свидетелства, че тя и Тръмп са имали извънбрачна връзка през 2006 г. и че плащането е било, за да не издава за историята им, въпреки че бившият президент отрича някога да е имал сексуална връзка с Даниелс.

Говорейки с Ерин Бърнет от CNN, Блейд говори за въздействието на продължаващия процес върху съпругата му, като каза: „Ако Тръмп бъде признат за невинен, не мисля, че ще стане по-добре за нея“, каза Блейд. „Мисля, че ако не е виновен, трябва да решим какво да правим. Има голям шанс вероятно да напуснем тази страна.“

Показанията на Даниелс миналата седмица бяха изпълнени с доста непристойни подробности за предполагаемата ѝ среща с Тръмп, което накара съдията от Върховния съд на щата Ню Йорк Хуан Мърчан да прекъсва нейния разказ повече от един път, насърчавайки я да държи отговорите си кратки. Екипът на защитата на Тръмп също подаде две искания за отмяна на процеса въз основа на аргументи, че подробностите на Даниелс са твърде вредни, за да може бившият президент да се противопостави, въпреки че Мърчан отхвърли и двете искания.

Stormy Daniels’ husband speaks exclusively to OutFront and says there’s a “good chance we’ll probably vacate this country” if Trump is found not guilty pic.twitter.com/818liNwpq5