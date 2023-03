Призрачният град Фамагуста: Как би изглеждал светът без хора

М оже би сте се чудили как би изглеждал светът след 50 години, ако хората внезапно изчезнеха днес. Има поне едно място на земята, където можете да видите това. Това е призрачният кипърски град Фамагуста.

На 15 август 1974 г., на Успение Богородично, турската армия влиза в кипърския град Фамагуста. Жителите гърци бягат от града, а предградието Вароша, най-луксозният за времето си курорт на Средиземно море, е оградено от окупационните сили и оставено на милостта на стихиите в продължение на почти половин век.

Лустрото на лукса отдавна е паднало от хотелите, в които някога са отсядали Елизабет Тейлър, Ричард Бъртън, Бриджит Бардо и други знаменитости на епохата.

#Varosha…

The once vibrant Mediterranean resort, now a ghost town since the Turkish invasion in 1974. It reminded me of downtown #Beirut at the end of the civil war. Beautiful architecture typical of the 60’s and 70’s. Very sad indeed.#Cyprus #turkey #Greece #famagusta pic.twitter.com/laNp4oUO3Q