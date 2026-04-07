Иран освободи френски граждани

Д вама френски граждани, задържани в Иран, са на път към родината си, съобщи президентът Еманюел Макрон, след освобождаването им през ноември след повече от три години затвор по обвинения в шпионаж.
„Сесил Колер и Жак Пари са свободни и са на път към Франция след три години и половина задържане в Иран“, написа френският държавен глава в социалната мрежа Х, цитиран от АФП.
Източник от френското външно министерство посочи, че те са напуснали Иран във вторник призори в дипломатически конвой заедно с френския посланик и „в момента се намират в Азербайджан“.
Сесил Колер и Жак Пари бяха осъдени през 2022 г. съответно на 20 и на 17 години затвор в Иран по обвинения в шпионаж в полза на Израел. Те бяха поставени под домашен арест в посолството на Франция в Техеран в началото на ноември, но със забрана да напускат страната.
Според иранската агенция ИРНА Иран и Франция са постигнали споразумение за освобождаването на двамата французи в рамките на размяната им с иранска гражданка, задържана във Франция заради антиизраелски публикации, предаде „Ройтерс“.
Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français, après trois ans et demi de détention en Iran. C’est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 7, 2026
Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services…
Същевременно прорианската шиитска милиция „Катаиб Хизбула“ освободи американската журналистка Шели Китълсън.
Китълсън е на 49 години и работи на свободна практика за редица медии в САЩ и Италия, включително и за агенция АНСА. Тя беше похитена преди седмица на улица в Багдад.
„Катаиб Хизбула“ каза, че освобождава Китълсън, при условие че тя веднага напусне Ирак.
Според „Ню Йорк таймс“ Китълсън е била пусната, след като от иракски затвори са били освободени няколко членове на „Катаиб Хизбула“.
BREAKING: American journalist Shelly Kittleson, who was kidnapped in Iraq on March 31, has been released by her abductors, according to the Iraqi militia group Hezbollah Brigades. https://t.co/1YAwFqtEm5— ABC News (@ABC) April 7, 2026