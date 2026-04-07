Иран освободи френски граждани

А „Катаиб Хизбула“ освободи американската журналистка Шели Китълсън

7 април 2026, 20:08
Източник: EPA/БГНЕС

Д вама френски граждани, задържани в Иран, са на път към родината си, съобщи президентът Еманюел Макрон, след освобождаването им през ноември след повече от три години затвор по обвинения в шпионаж.

„Сесил Колер и Жак Пари са свободни и са на път към Франция след три години и половина задържане в Иран“, написа френският държавен глава в социалната мрежа Х, цитиран от АФП.

Източник от френското външно министерство посочи, че те са напуснали Иран във вторник призори в дипломатически конвой заедно с френския посланик и „в момента се намират в Азербайджан“.

Сесил Колер и Жак Пари бяха осъдени през 2022 г. съответно на 20 и на 17 години затвор в Иран по обвинения в шпионаж в полза на Израел. Те бяха поставени под домашен арест в посолството на Франция в Техеран в началото на ноември, но със забрана да напускат страната.

Според иранската агенция ИРНА Иран и Франция са постигнали споразумение за освобождаването на двамата французи в рамките на размяната им с иранска гражданка, задържана във Франция заради антиизраелски публикации, предаде „Ройтерс“.

Същевременно прорианската шиитска милиция „Катаиб Хизбула“ освободи американската журналистка Шели Китълсън.

Китълсън е на 49 години и работи на свободна практика за редица медии в САЩ и Италия, включително и за агенция АНСА. Тя беше похитена преди седмица на улица в Багдад.

„Катаиб Хизбула“ каза, че освобождава Китълсън, при условие че тя веднага напусне Ирак.

Според „Ню Йорк таймс“ Китълсън е била пусната, след като от иракски затвори са били освободени няколко членове на „Катаиб Хизбула“.

Източник: БГНЕС, БТА    
